El futbolista colombiano Carlos Darwin Quintero no jugará más en Estados Unidos, este es el equipo en Colombia que tiene listo su fichaje

Carlos Darwin Quintero podría volver a Colombia fichando por el América de Cali. Imagen: USA Today.

Con el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la esfera de los clubes profesionales alrededor del mundo está enfocada en planear lo que será el próximo año y las directivas de las instituciones ya han comenzado a entregar las listas de aquellos jugadores que se quedarán y aquellos que tendrán que tomar sus maletas y buscar un nuevo horizonte.

Uno de los jugadores colombianos más afectados por esta decisión fue el extremo izquierdo Carlos Darwin Quintero, quien hace un par de semanas recibió la noticia de que no continuará bajo las filas del equipo Houston Dynamo para 2023, dejando un puesto libre para que uno de los más jóvenes lo tome:

“Houston Dynamo FC rechazó las opciones de contrato del delantero Darwin Quintero, el mediocampista Memo Rodríguez y el defensor Zeca, anunció hoy el Club. En total, el Dynamo rechazó ocho opciones de contrato después de la temporada 2022 e ingresa a la temporada baja con 11 lugares abiertos en la lista, incluidos ocho lugares en la lista senior.”

Con este anuncio Quintero dejará suelo estadounidense por el momento, luego de cuatro años donde defendió dos camisetas, la del Minnesota United F.C. y del cuadro de Houston previamente mencionado. Mientras que hizo parte del cuadro de Minnesota jugó un total de 64 partidos, dentro de los cuales acumuló más de 5.067 minutos de juego, marcó 27 goles y asistió en 20 ocasiones.

Por su lado, en Houston acumuló 4.564 minutos de juego, envió la pelota al fondo de la red un total de 18 veces y asistió en 14 goles más. No obstante, uno de los puntos amargos de su paso por la MLS es que no consiguió levantar ningún título, aunque todavía no se descarta en totalidad que algún otro equipo de allí quiera sus servicios.

En los últimos días, se ha comenzado a conversar sobre el futuro del atacante de 35 años de edad, que está comenzando a ver los últimos capítulos de su carrera profesional y desea cerrarlos por todo lo alto.

La posibilidad de regresar a Colombia para tener un retiro de héroe se ha abierto con fuerza. Según el periodista Pipe Sierra, aquel que ha informado con veracidad los últimos movimientos del mercado futbolístico colombiano, el América de Cali estaría bastante interesado por ficharlo, a tal punto en el que ya le habrían hecho una oferta formal al jugador que ya es agente libre:

“La realidad de Carlos Darwin Quintero (35): América lo quiere y ya realizó una oferta. Al extremo le encanta la opción, pero NO se ha definido nada. Podrías cerrarse en las próximas dos semanas… También hay interés por él de dos equipos: uno de Major League Soccer y otro de México”

Sin embargo, así como lo mencionó el propio periodista, el jugador también estaría siendo evaluado por otros dos clubes y será decisión final del futbolista si regresar a su tierra natal o quedarse en el extranjero dejando sus últimos ‘pinitos’ profesionales.

Es importante resaltar que, en dado caso se cumpla el fichaje, esta sería la primera vez que Carlos Darwin juega para el conjunto Escarlata. En sus primeros capítulos como profesional jugó para el Deportes Tolima y el Deportivo Pereira.





