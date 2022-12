Comisión II del Senado aprobó ascensos en las Fuerzas Militares

El actual director de las Fuerzas Militares, Helder Fernán Giraldo Bonilla, también sería promovido a General.

En las primeras horas de la tarde del miércoles 7 de diciembre, la Comisión II del Senado de la República aprobó, en primer debate, nuevos ascensos en la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. De aprobarse los ascensos, el actual director de la Policía Nacional, el mayor general Henry Armando Sanabria, pasó a ser general, mientras que el sacerdote Silverio Ernesto Suárez sería nombrado mayor general.

Otros de los oficiales de la policía que fueron ascendidos son los coroneles: William Osvaldo Rincón, José Luis Ramírez Hinestroza, Jorge Antonio Urquijo Sandoval, José Daniel Gualdrón Moreno, Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros y las Coroneles Olga Patricia Salazar Sánchez y Sandra Patricia Pinzón Camargo. Quienes ahora se desempeñarán como brigadieres generales en la Policía.

Por parte del Ejército Nacional, el actual comandante de la fuerza, el mayor general Helder Fernán Giraldo Bonilla y el mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, pasarán a ocupar el cargo de generales. Mientras que el coronel Jaime Eduardo Torres Ramírez será promovido a brigadier general.

En la Fuerza Aérea, Luis Carlos Córdoba Avendaño, actual comandante, también fue promovido a general. Mientras que en la Armada Nacional, José Joaquín Amézquita García y Francisco Hernando Cubides Granados, ocuparán el rol de almirantes, el primero se desempeña como jefe del Estado Mayor Conjunto y el segundo es el comandante de la Armada. Finalmente, en la Marina Guillermo Arturo Castellanos Ojeda ascendería a Mayor General.

Con lo aprobado en primer debate por la Comisión II del Senado, la cúpula de las Fuerzas Armadas, designada en agosto por el presidente Gustavo Petro, subsana el déficit de generales producido durante la destitución y renuncia masiva de altos cargos durante las primeras semanas de su gobierno.

En primer debate, los ascensos de Oficiales Generales y de Insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. @SenadoGovCo. Twitter.

Durante la presentación de las hojas de vida de los oficiales que resultaron ascendidos, el senador de Cambio Radical José Luis Pérez Oyuela resaltó la actuación de la Fuerza Pública en el conflicto colombiano y pidió un minuto de silencio para los héroes de la patria caídos en la línea del deber.

“El cuerpo de oficiales representa a la gente humilde de nuestro país, personas comunes y corrientes que deciden hacer el juramento de defender nuestra patria con su vida”, señaló el senador Pérez.

Por su parte, el senador del Partido de la U Antonio José Correa Jiménez aprovechó para felicitar al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por presentar para ascenso a un grupo de oficiales “sin escándalos o ruido alguno en sus hojas de vida, que demuestra su actuar juicioso y detallado al momento de elegirlos”.

Finalmente, la presidente de la Comisión, la senadora del Pacto Histórico Gloria Inés Flórez Schneider resaltó la necesidad de “avanzar en la reconciliación que necesitan los colombianos, mientras se fortalece la Fuerza Pública, de manera que se pueda enfrentar las amenazas que enfrenta el país”.

Los cuestionamientos al director de la Policía Nacional

"El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho" declaraciones de Henry Sanabria frente al los miembros adúlteros en la Policía.

Una de las figuras más cuestionadas es el actual director de la Policía, Henry Armando Sanabria. Las críticas contra este funcionario se han centrado en el lugar que ocupan sus creencias religiosas en el ejercicio de su cargo. El pasado octubre afirmó sobre la celebración del Halloween, su mensaje decía:

“No al Halloween. La estrategia satánica para inducir a los niños al ocultismo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios”, dijo el oficial en su momento.

Al ser cuestionado por su publicación, el mayor general Sanabria comentó a W Radio: “la misma Procuraduría lo ha dicho: no choca el cristianismo con el tema constitucional, el 31 de octubre la Policía redobla esfuerzos porque hemos tenido casos de secuestro y homicidios en ritos satánicos”.

Sin embargo, esa no es la única declaración polémica que ha dado el director de la Policía, el pasado 19 de agosto, una vez asumió la cabeza de la entidad, Sanabria habló sobre los uniformados que son infieles, afirmando que “el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho”.

“Hemos recibido muchas mujeres víctimas de esta situación. Eso es lo mejor que puede pasar. Decirle ‘mire, cuide su hogar, cuide a sus hijos, tenga una persona a la cual le debe fidelidad’. Soy el director de la Policía, yo tengo que proteger la familia y a mis policías. Eso lo seguiré haciendo: proteger la familia, la vida y el matrimonio, porque esa es la célula de la sociedad. Si no cuido eso se vienen cosas más complicadas, como la corrupción”, añadió Sanabria.

Seguir leyendo: