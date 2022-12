Rigoberto Urán en primera clase rumbo a España pero con la coca del almuerzo en la mano

El ciclista colombiano inicia una nueva temporada en donde su función principal será ayudar a Richard Carapaz y lograr algunas victorias de etapa Foto: @UranRigoberto

El ciclista colombiano Rigoberto Urán emprendió un nuevo viaje rumbo a Europa para iniciar la pretemporada con el EF Education Team tras una temporada de vacaciones en el país, donde además aprovechó para realizar algunas paradas de su tradicional Giro de Rigo, en los Llanos Orientales y una edición en Costa Rica. El antioqueño, fiel a su estilo descomplicado, compartió algunos momentos del viaje desde la llegada al aeropuerto hasta el embarque del avión

El ciclista, que viajó acompañado de sus colegas Diego Camargo y Esteban Chaves, una vez se montó al avión, publicó una corta historia donde se le ve con la tradicional ‘Coca del Almuerzo’ y al interior de este arroz, plátano y carne. Esto en medio de una de las cómodas sillas de primera clase de un vuelo internacional, en donde seguramente le ofrecerán alimentos como parte del itinerario de viaje.

El ciclista colombiano emprendió su viaje de regreso a Europa para realizar la pretemporada con el EF Education Team

Antes de realizar el embarque, Urán bromeó junto a sus compañeros de equipo respecto a las supuestas recomendaciones realizadas por su madre antes de partir al viejo continente, “Hace frío, un frío el hijue... a mí me recomendaron que por debajo de 4 grados no podía montar en bicicleta, recomendaciones de mi mamá. O sea, que sí está haciendo menos de 4 grados, a este sujeto no lo ven en la bicicleta”, dijo despertando la risa de sus acompañantes.

Rigoberto será una de las cartas principales del equipo norteamericano, pero esta vez en objetivos quizás de menor responsabilidad, pues los retos más fuertes estarán a cargo del ecuatoriano Richard Carapaz, que llega proveniente del Ineos Grenadiers para 2023 pensando en disputar el Tour de Francia y otras competencias importantes del calendario.

En cuanto al calendario que tendrá Urán, aún no se sabe si su equipo lo enlistará en una gran vuelta como líder o si en cambio dispondrá de su experiencia para ser segunda espada de Carapaz en las rondas de tres semanas, pues según dijo el mánager general de la escuadra, Jonathan Vaughters:

“La primera reunión del equipo es en diciembre, pero mirando las rutas para el Giro y el Tour, el Tour definitivamente favorece las habilidades de Richard. Definitivamente, todo el mundo, incluido el propio Richard, se inclina porque haga el Tour de Francia”.

Rigoberto Urán continuará un año más con en la elite del ciclismo internacional

Rigoberto Urán y su equipo, EF Education EasyPost, han anunciado la prolongación de su contrato por un año, esperando que el colombiano pueda estar de nuevo en las grandes vueltas, ojalá, en el podio de algunas de ellas. Urán, de 35 años, decidió dejar de lado la idea del retiro, pues hace dos años anunció que se retiraría para esta época, lo que finalmente no cumple al verse aún con grandes posibilidades de destacar en las competencias más relevantes.

Ambas partes parecen sentirse satisfechas con la decisión de la continuidad del contrato para 2023, pues incluso el mánager del equipo, Jonathan Vaughters, elogio al colombiano por su capacidad de liderazgo que ha tenido tanto en las competencias como afuera de ellas.

“Rigo ayudó a salvar esta organización en más de una ocasión. Es un líder, con el ejemplo. No por la fuerza. Será invaluable para guiar a los ciclistas más jóvenes de este equipo. Para mí, Rigo no es solo un miembro del equipo, es un verdadero socio y miembro de nuestra familia”.

