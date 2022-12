Mamá de Egan Bernal recibió una buena noticia sobre su cáncer: “Hoy mi sonrisa tiene una razón muy poderosa”

Flor Marina Gómez, la madre de Egan Bernal, afirmó su patología salió negativa en ganglios. Imagen: @marinagomezv.

A través de sus redes sociales, la mamá del ciclista colombiano Egan Bernal, Flor Marina Gómez, contó que luego de pasar por un duro proceso a causa de un cáncer de seno, detectado justo después de que su hijo sufriera un grave accidente en carretera mientras entrenaba, superó su enfermedad.

“Hoy mi sonrisa tiene una razón muy poderosa. Mi patología salió negativa en ganglios. Cada día es una oportunidad para agradecer a Dios, sonreír, amar, compartir con nuestros seres queridos. Todo esto, sin duda, es lo que nos da hoy este resultado tan favorable que lo recibo desde la gratitud y el amor”, escribió Gómez.

El 2 de octubre pasado, Flor Marina tuvo la última sesión de quimioterapia y actualmente sigue en pleno tratamiento para tratar de vencer la enfermedad definitivamente. Ahora, dos meses después, comparte esta alentadora noticia.

Según explicó el Instituto Nacional del Cáncer al periódico El Tiempo, “si la biopsia de ganglio linfático centinela da un resultado negativo, significa que el cáncer aún no se diseminó a los ganglios linfáticos cercanos ni a otros órganos”.

Cabe recordar que el 25 de octubre, la mamá del único campeón del Tour de Francia que tiene Colombia se sometió a una mastectomía. No obstante, a inicios de noviembre descubrió que su cáncer había regresado, por lo cual tuvo que volver a ser intervenida quirúrgicamente.

“Para las personas que han seguido mi proceso de cáncer de mama, después de la mastectomía, estábamos a la espera de la patología, lamentablemente salió positiva, lo cual quiere decir que debo ingresar de nuevo a cirugía para que me hagan un vaciamiento axilar, pero bueno, vamos con toda, vamos con la misma actitud a seguir luchando. Hay que siempre llevar las cosas de la mejor manera”, dijo en ese entonces.

Gómez compartió la noticia de su enfermedad el 11 de mayo del presente año y desde entonces se ha vuelto una de las caras visibles que promociona el autocuidado y la importancia del autoexamen.

De igual forma, Egan Bernal compartió, el pasado 30 de septiembre, una serie de fotografías tomadas durante el último día de quimioterapias de Flor Marina. Allí, el deportista y su familia destacaron los buenos deseos de las personas con las que se cruzaban de camino al hospital. Además, el automóvil en el que se transportaron lo decoraron con un letrero que decía “Hoy mi última quimio”.

En una entrevista con Caracol Radio, Gómez había confirmado que debía someterse a esta cirugía, pero demostró la emoción que le generaba haber vencido al cáncer. Flor Marina, también destacó la importancia de descubrir la enfermedad en su fase inicial y como la EPS fue diligente con todo su procedimiento:

“La EPS y los médicos, ¡todo fue tan rápido! A los 20 días ya me estaban haciendo quimioterapias y no le dimos chance al cáncer de avanzar o invadir, la gente me colaboró mucho y puedo decir que superé el cáncer, me falta la cirugía. Las quimios son muy fuertes, pero acá estamos”.

Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el cáncer de mama es el primero en causa de muerte por cáncer en mujeres con 4.111 decesos registrados en el 2020. Es por eso que recomienda la actividad física, la alimentación saludable, evitar el sobrepeso y disminuir el consumo de alcohol. Además, prestar atención a signos o síntomas de la enfermedad:

- Presencia de masas o bultos en los senos o en las axilas

- Endurecimiento o hinchazón de una parte de las mamas

- Enrojecimiento o descamación en el pezón o las mamas

- Hundimiento del pezón o cambios en su posición

- Salida de secreción por el pezón, en periodos diferentes a la lactancia

- Cualquier cambio en el tamaño o forma de las mamas

- Dolor en cualquier parte de las mamas o axilas

- Inflamación debajo de la axila o alrededor de la clavícula

