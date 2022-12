Yina Calderón posa en diminuto bikini y enciende las redes sociales

Yina Calderón, DJ e influenciadora colombiana

Las redes sociales se han convertido para Yina Calderón en la plataforma perfecta para presumir su nueva figura, por cuenta de las recientes intervenciones estéticas a las que se sometió aumentando el tamaño de sus senos, reduciendo las medidas de su cintura y también, modificó sus glúteos, esta última no salió muy bien debido a una infección que la obligó a retirar una de las prótesis.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la empresaria muestre a través de su cuenta de Instagram el resultado de estas cirugías, pese a las cicatrices que han quedado sobre su piel. Sus seguidores han podido ver cómo presume la nueva apariencia de su cuerpo, así como cuando compartió parte de la cirugía de extracción de biopolímeros que afectaron la parte baja de su espalda.

Y es que no es un secreto que para Yina Calderón es un factor diferenciador en su trabajo como DJ, el verse con mayor volumen en zonas de su cuerpo como los glúteos, los senos y tener una pequeña cintura. Por eso, a la hora de presumir sus atributos utiliza pequeños trajes de baño de dos piezas con los que, sin pena, presenta los resultados finales de sus intervenciones quirúrgicas.

Yina Calderón presumió su liposucción en redes sociales, en su proceso de recuperación, se le infectó la cicatriz.

A través de la cuenta oficial de su empresa de fajas, la huilense compartió un video en el que aparece con un pequeño bikini en color blanco con pequeños estampados florales. El video fue grabado al interior de un baño con su celular y de fondo, su tema de guaracha Como duele el frío. Parada frente al espejo, se mueve en el pequeño espacio, posando y sin temor, deja ver las cicatrices por donde los especialistas han cortado la piel para cambiar su anatomía.

“Qué calor, ¿mar o miedo?”, escribió la empresaria en el pie de foto de la publicación. En poco tiempo, las imágenes generaron todo tipo de comentarios de los internautas que ya suman más de 820.000 en la cuenta oficial de su empresa. Algunos de los más destacados son: “me encantó”; “el cuerpo se le ve genial, yo de ella me quito las cicatrices con láser”; “que bonito quedó tu cuerpo”; “mamacita”; “más bella que la Valdiri sin duda”; “esa platica no se perdió”, entre otros.

La empresaria compartió con sus seguidores como luce su cuerpo sin temor a las críticas por las cicatrices

Posteriormente, a través de sus InstaStories contó que está de viaje en San Andrés organizando el nuevo proyecto en el que trabajará en compañía de su hermana Leonela, adicionalmente, seguirá preparando sus toques de guaracha y seguirá trabajando en el moldeamiento de su cuerpo, sin necesidad de intervenciones estéticas.

“Nenés, lo que les quería contar es que así está mi abdomen, sin filtros, sin edición, sin nada. Lo que quiero es marcarme el abdomen, no con cirugías. Ya no me puedo volver a operar entonces me voy a marcar con juicio, me voy a poner fajas, voy a ser juiciosa con la alimentación, voy a tomarme los jugos”, mientras confirmaba que había dejado de consumir licor, pese a que su más reciente presentación se le vio con una botella de alcohol en sus manos.

Y agregó: “Entonces hoy es mi día número uno, quiero que me vean. De aquí al 31 de diciembre les voy a mostrar y me voy a marcar, me voy a rayar y ese va a ser mi reto personal para esta Navidad, mi reto propio... o sea, quiero los cuadros así”.

A continuación, las imágenes de Yina Calderón presumiendo su esbelta figura:

La empresaria así lo confirmó en sus historias de Instagram

