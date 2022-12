Unidades de la Defensa Civil se encargaron de realizar el rescate del cuerpo para entregarlo a la Policía Judicial.

Un lamentable hallazgo hizo la comunidad de la vereda El Salero, ubicada en el municipio de Melgar, Tolima. Se trata del cuerpo de una mujer que estaba sobre una roca del río Sumapaz.

Unidades de la Defensa Civil fueron alertadas por los ciudadanos de esa zona del país, por la presencia de un cadáver en el afluente.

Hasta el lugar se trasladó el organismo de socorro que tuvo que utilizar maquinaria amarilla para poder llegar hasta el punto donde estaba la mujer fallecida y poder sacar el cadaver del agua.

Cuando se reportó el hallazgo el pasado miércoles 30 de noviembre se desconocía quién es la mujer que encontraron muerta en una roca del río Sumapaz cerca a Melgar; sin embargo, en los últimos días se conocieron algunas versiones sobre su identidad.

De acuerdo con información revelada por la Revista Semana, vecinos del sector donde se encontró el cuerpo aseguraron que se trataría de una mujer de aproximadamente 30 años que sería habitante de la calle.

Según esas versiones, a la mujer se le veía de manera recurrente en ese sector de Melgar, Tolima. Esa información no ha sido corroborada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es el encargado de establecer la identidad de la víctima, así como las causas de su muerte.

Hasta el momento la hipótesis que se maneja es que la mujer falleció por inmersión en las aguas del río Sumapaz, que debido a la temporada invernal ha registrado aumento en sus niveles.

De hecho, las autoridades correspondientes han recomendado a la ciudaanía tener extremo cuidado pues desde octubre se han venido decretando distintos tipos de alerta en ese y otros afluentes, debido a las crecientes que se presentan por las lluvias.

La Defensa Civil envió un mensaje de prevención a los colombianos

El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en Tolima entregó información sobre el rescate del cuerpo pero además envió un mensaje a toda la ciudadanía.

“Se logra recuperar el cuerpo de una mujer de aproximados 30 años, la Policía nos entregó el reporte, se ingresó al rio con el apoyo de maquinaria amarilla, aún no ha sido identificado”, explicó en su momento el líder de la Defensa Civil de la Región.

Además, recordó que en temporada de lluvias es importante extremar las medidas de cuidado, sobre todo si se van a realizar actividades en espacios cercanos a afluentes “sobre todo en estos ríos que son bastantes caudalosos”, señaló.

“Si se van a bañar no alejarse de la orilla o usar salvavidas o tener una cuerda con un neumático inflado, no ir solo, no ingerir bebidas alcohólicas y tener cuidado con los niños y personas de la tercera edad”, son algunas de las recomendaciones que hizo el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en Tolima.

Hallan otros dos cadáveres

Vélez informó que en la represa de Prado, Tolima, fueron hallados dos cadáveres de personas que naufragaron en días pasados.

Durante el evento tres de los ocupantes de la embarcación que se volcó desaparecieron. En los últimos días la comunidad dio aviso a las autoridades sobre dos cuerpos que salieron a flote en la represa.

El medio de comunicación mencionado anteriormente reveló que los cuerpos hallados corresponderían a Alexander Vanegas Tovar de 21 años y Héctor Fabio Silva de 40, mientras que la persona que sigue desaparecida es Luis Ángel Martínez de 45.

