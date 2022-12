No paran las críticas a Gustavo Bolívar por viajar en avión privado junto a la ministra de Minas: “Rico tener para chicanear a costa de los impuestos del pueblo”

El avión privado en el que viajó Gustavo Bolívar junto a la ministra de Minas, fue centro de críticas. Foto: Captura video

Una foto publicada en sus redes sociales por el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, generó centos de críticas y cuestionamientos por el traslado en avioneta privada con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres.

En la tarde del pasado 1 de diciembre, el congresista escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Volando hacia la nueva provincia gasífera de Colombia con la ministra @IreneVelezT”, junto con una imagen donde se registran a los dos funcionarios del Gobierno.

Una de los primeros mensajes que fue conocido fue el la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien manifestó que: “¿Y Bolívar ya le pagó a la Dian?”, fue el mensaje que compartió la líder de la oposición para acompañar el trino de un usuario, quien no ocultó su molestia con el congresista.

“Rico tener para chicanear a costa de los impuestos del pueblo que aguanta hambre, vuelo privado para funcionarios y congresistas, dándose la buena vida”.

Luego de la reacción de varios internautas, el senador del Pacto Histórico agregó que: “Con Minminas @IreneVelezT anunciamos descubrimiento de gas en Pueblo Nuevo, Córdoba. Pozos Brujo 1 y Mágico 1 producirán 70 millones de pies cúbicos/día. Se construirá a boca de pozo planta para producir 2.500 ton/día de fertilizantes”, afirmó durante un hilo.

En líneas seguidos, Gustavo Bolívar explicó sobre los descubrimientos que fueron realizados en el Bloque Sinú 9, cuyo operador Cleanenergy: “se apresta a perforar el tercer pozo en los próximos días. Se estima que las reservas del bloque ascienden a un terapie cúbico de gas, aprox 30% de las reservas probadas del país”, resaltó.

De igual manera, el congresista aseguró que, “la planta de fertilizantes ya tiene estudio de factibilidad y será del tamaño de la planta Bulo Bulo, que construyó Evo Morales en Bolivia y que hoy exporta a Brasil, Perú, Argentina y Uruguay. Abastecerá el 85% del consumo nal. El 40% del gas descubierto se usará en la planta”.

“Hay un problema. En la zona se producirán en 2023 unos 650 millones de pies cúbicos pero los gasoductos sólo tienen capacidad de transportar 250 millones de pies cúbicos. Se estudian soluciones. *CleanEnergy es una compañía Colombiana”, finalizó el senador del Pacto Histórico.

Por su parte, algunos de internautas reaccionaron de la siguiente manera: “¿Y si está bien que el fiscal pague a sus empleados con dinero directamente de impuestos o qué el avión presidencial fuera ruta escolar de viajes o qué el dinero de la paz se repartiera entre unos cuantos?”, “Jajajaja ahí está el “cambio” los de la “igualdad” Jajajaja el que más habla es el que más las caga”.

Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la Comisión V del Senado de Colombia este miércoles 16 de noviembre.

Gustavo Bolívar desmintió petición de silenciar el micrófono de un senador de la oposición

El congresista protagonizó dos acalorados y polémicos momentos con dos senadores de la oposición en la Comisión Tercera del Senado, que Bolívar preside, durante la rendición de cuentas semestral del Banco de la República.

El primero de estos episodios tuvo como protagonista a Bolívar y al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, al que el senador del Pacto Histórico pidió que se le cerrara el micrófono cuando Ramírez pidió una moción de orden, luego de que, al terminar el debate, la senadora del partido de Gobierno Clara López intervino.

“Yo pedí una moción de orden, no entendía la réplica de la senadora López porque ninguno de nosotros había mencionado a Gustavo Petro. Clara López respondió que nosotros con el senador Miguel Uribe habíamos hablado de Gustavo Petro. Yo volví y le respondí que hablamos de Petro, pero no de ella ni mucho menos del Pacto Histórico. Gustavo Bolívar dijo que nosotros pedíamos réplica cuando la izquierda mencionaba al Centro Democrático. Argumenté que Gustavo Petro no es ningún partido, es el presidente y nosotros somos una rama independiente al Ejecutivo”, explicó Ramírez según lo citan en Semana.

SEGUIR LEYENDO: