De los 1.398 nuevos policías que llegaron a Bogotá, 1.000 estarán en TransMilenio

Como no hay fecha que no se venza ni plazo que no se cumpla, este viernes 2 de diciembre por fin llegaron a la ciudad de Bogotá los casi 1.500 policías que la alcaldía llevaba varios meses esperando.

Luego de completar un año de formación y recibir el título académico de Técnico Profesional en Servicio de Policía, llegaron a la ciudad de Bogotá 1.398 nuevos patrulleros que tienen la misión de reforzar la vigilancia en las calles, los entornos escolares, el Sistema de Transporte Masivo Transmilenio y el Plan de Navidad.

Vale referir que el resto de uniformados que completarán los 1.500, llegarán a la ciudad en los próximos días.

Los nuevos policías fueron presentados oficialmente en una ceremonia realizada en la plaza de Bolívar a la que asistieron la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López; el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el director de la Policía Nacional, Mayor General Henry Sanabria; el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá encargado, Coronel Herbert Jiménez.

“Hoy recibimos a 1.398 nuevos policías de Bogotá. Los hemos pagado con los impuestos de los bogotanos, desde hace dos años están formándose y hoy se graduaron. A partir del próximo miércoles 7 de diciembre ya estarán en las calles de Bogotá y mil de esos 1.398 policías estarán en nuestro sistema de Transmilenio; en las estaciones, en los portales, en los paraderos y entrando y saliendo de los buses para prevenir el hurto y el abuso. Los 398 restantes se irán a apoyar las labores de patrullaje en las diferentes localidades de la ciudad”, recalcó la mandataria de Bogotá.

Añadió que esta es una inversión importante, pero volvió a llamar la atención sobre la necesidad de que todo esto se vea respaldado por la justicia. “Que la justicia le garantice la libertad a los ciudadanos y no a los delincuentes, y que no sigamos en esta frustración en la que 8 de cada 10 atracadores que son capturados en flagrancia queden libres”, añadió la alcaldesa mayor.

Indicadores

La alcaldesa enfatizó que Bogotá tiene y necesita más y mejores policías mejor formados, entrenados en lo humano, en lo profesional, en lo misional, para ejercer sus funciones de la mejor manera.

“Después de dos años muy difíciles, por fin este año hemos logrado mejorar en materia de seguridad y convivencia, 8 de los 12 indicadores de seguridad y convivencia de nuestra ciudad tienen una mejoría notable, la protección de la vida, la reducción del homicidio, del hurto en diferentes modalidades, el control de la extorsión, la protección de las familias y mujeres de Bogotá”, sostuvo la alcaldesa López en sus palabras de bienvenida a los nuevos uniformados.

Esta primera promoción de uniformados becados por la ciudad de Bogotá y que lleva el nombre de la extinta Subintendente Andry Vanessa Merlano Amaya, asesinada en un ataque armado del “Clan del Golfo” el pasado 22 de junio en Santa Fe de Antioquia, superaron un proceso de formación policial, jurídica y humanística, así como el componente transversal en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Dirección de Educación Policial.

Por primera vez, la administración distrital ha aunado esfuerzos con la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer el pie de fuerza, resultando estratégico para la ciudad capital, en la medida que la relación entre ciudadanos y policía es prioritaria y de impacto para la disminución de la percepción de inseguridad en las localidades, la prevención de los delitos y la convivencia ciudadana.

Apoyo del Distrito a la Policía

Adicionalmente, la administración distrital ha apoyado a la Policía Metropolitana de Bogotá en el fortalecimiento de sus capacidades, a través de la destinación de recursos por alrededor de $450.000 millones para la adquisición de bienes, servicios y obras de infraestructura, con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia del Distrito Capital.

También se invirtieron $1.500 millones en la construcción de 4 nuevos CAI para la ciudad en los sectores de Telecom, Santa Librada, Guaymaral y Campo Verde, y en el transcurso de este mes el Distrito entregará el nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá con una inversión total de $175.000 millones.

El grupo de 1.500 policías que hoy ingresa se compone de 441 mujeres y 962 hombres, (57 aplazaron su formación y 40 se retiraron). El 4,3% son madres y 51 mujeres son madres cabeza de hogar. El 8,25 % son padres, el 4,1 % son afrodescendientes, el 2,4 % son indígenas, 63 de ellos tienen pregrado, 92 son tecnólogos y 395 son técnicos profesionales.

Estos profesionales provienen de regiones del país como Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Putumayo, Magdalena, Meta, Norte de Santander, entre otros.

