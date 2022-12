Aida Victoria Merlano reveló sus propósitos para 2023

Aida Victoria Merlano reveló cuáles será sus propósitos para el 2023. Tomada de Instagram

Aida Victoria Merlano se ha caracterizado por aparecer en sus redes sociales sin tapujos y sin temor al que dirán. Su trabajo como creadora de contenido le ha servido para posicionarse como una de las más buscadas debido a su capacidad de hablar de temas coyunturales, por lo que afirma no tener pelos en la lengua para dar su opinión.

Recientemente, la barranquillera interactuó con sus seguidores en una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, contándoles cuáles serían sus planes para el 2023 y afirmó que, a diferencia del 2022 en el que generó buenas ganancias, el próximo año no será uno de los más productivos.

Y es que el año que cursa fue de grandes desafíos para la joven influenciadora, ya que estuvo expuesta a comentarios en los que intervino la figura de su madre, la excongresista Aida Merlano, a quien presuntamente ayudó en su fuga. Por este motivo, Merlano Manzaneda tendrá que pagar 7.5 años de prisión domiciliaria e incluso, ha tenido problemas en su vida sentimental.

A través de sus InstaStories, Aida Victoria reveló cuáles serían sus metas a cumplir el año inmediatamente venidero e incluso, realizó un recorderis de cuáles fueron sus propósitos en 2022 los cuales dijo que “probablemente no cumplí nada” y afirmó que se defraudó a sí misma por no haberlos conseguido.

Aida Victoria Merlano, influencer barranquillera. Foto: Instagram @aidavictoriam

Y agregó: “voy a hacer una lista de propósitos y metas perfectamente organizada, trazando una hoja de ruta para este 2023. Y al final, cuando el año termine, no habré cumplido con ni mi3%&/”.

Pero este no fue el único comentario que hizo la barranquillera, puesto que lanzó un duro comentario a esas mujeres a las que sus parejas le fueron infiel y dijo incluso, haber “perdonado más que Jesucristo”. Y complementó estas afirmaciones con lo siguiente: “Es que la cachera que me he mamado, yo debería recapacitar. Pero bueno, recapacitaré el otro año porque se viene acercando el Merry Christmas y yo quiero mi regalito”.

Pero también hubo espcio para el humor, pues la creadora de contenido logró sacarle el lado divertido a la época y aseguró que con la crisis económica que vive el país, las deudas la están acabando a ella, más en una época en la que millones de personas se endeudan para dar sus regalos y explicó cómo manejaría ella la situación.

“Yo no he pagado ni los servicios, ni el arriendo, ni nada. Pero bueno, eso puede esperar, pero ¿y el estreno?”, concluyó diciendo la hija de la excongresista Merlano.

Aida Victoria molesta con Westcol por decir que no son novios

Aida Victoria Merlano

Parece que las cosas dieron un giro en las últimas semanas en su relación. Durante un directo en su cuenta de Instagram, Aida Victoria le contó a sus seguidores que durante una transmisión en su cuenta de Twitch, Westcol que por estos días se encuentra en Qatar disfrutando de la copa del mundo acompañado de Juan Duque, expareja de Lina Tejeiro; señaló que él negó ante sus seguidores que fueran novios, cosa que le molestó sobremanera:

“Este mocoso dijo en un ‘stream’ que nosotros no somos novios, que nos estamos conociendo. ¿Qué le pasa a estos muchachitos de estas edades? Mari… yo ya te conozco el hue… Yo le dije: ‘Mira mocoso. Tú a mí dime cómo quieras, pero yo sé lo que tengo derecho a exigir porque yo sé lo que estoy dando, así que vaya a su parla pa’ otro lado”, dijo la joven.

