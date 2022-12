Movistar recibe sanción de la SIC por publicidad engañosa

En las piezas publicitarias no se informó los requisitos adicionales para activar las plataformas de streaming prometidas. (Foto: especial)

Este miércoles 30 de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que le impuso una multa de $868.000.000 a la empresa de telecomunicaciones Movistar por emitir publicidad engañosa sobre unos planes de internet que ofrecía y, supuestamente, incluía el acceso a los servicios de contenido por streaming Netflix y Amazon Prime.

Según la entidad reguladora, Movistar ofrecía dos planes de internet en específico, con valores de $ 75.990 y $ 99.990 cada uno, con los cuales el usuario podría acceder sin recargo a los servicios durante los tres primeros meses de afiliación. Sin embargo, la empresa no informó en la publicidad “de manera oportuna, clara, precisa y suficiente” que había condiciones adicionales para hacer uso de las plataformas.

“En efecto, cuando los usuarios deseaban activar los beneficios ofertados, les eran informadas exigencias adicionales, que no fueron informadas en las piezas publicitarias, ni al momento del ofrecimiento del plan que incluía este servicio”, dice el comunicado de la SIC.

En el caso de la plataforma Amazon Prime, no se les informó a los usuarios que debían tener un correo electrónico específico para hacer uso de su suscripción, y que sin dicha cuenta no podrían acceder al beneficio. Esto no estaba registrado en la publicidad ni se especificó “de manera clara y precisa” en el apartado de términos y condiciones de dichos planes.

Además, la SIC encontró que no se cumplió la promesa de activar la suscripción durante los tres meses anunciados. De hecho, en algunos casos concretos, sumó el costo de las aplicaciones a la factura sin contar con la aceptación previa y expresa de los usuarios.

Movistar aún no se ha pronunciado sobre esta sanción, contra la cual procede el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, así como el subsidiario de apelación ante el Despacho de la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor.

Movistar ha recibido varias sanciones por parte de la SIC a lo largo de 2022. En junio pasado, fue sancionado junto con los operadores Claro, Tigo, ETB, Virgin Mobile, Móvil Éxito, Wom y Avantel, luego de que se descubriera que infringieron el régimen de portabilidad numérica: rechazaban las solicitudes, no cumplían con los plazos máximos y los pasos previstos para el trámite y no entregaban la información requerida por la autoridad para llevarlo a cabo. La sanción para Movistar fue de $ 2.076 millones de pesos.

Adicionalmente, en agosto pasado, la SIC impuso una multa de $ 1.507.000.000 a Movistar por prometer que con un plan de 63 mil pesos era posible compartir datos con otros teléfonos del mismo operador. La empresa omitió que la opción solo estaba disponible para usuarios pospago.

Además, cuando los usuarios lo descubrieron y quisieron cancelar el servicio, Movistar exigió a algunos de ellos “documentos y requisitos no previstos dentro de la regulación para atender este tipo de PQR”, mientras que a otros no les recibió en absoluto su solicitud de terminación de contrato.

“El operador atendió inadecuada y extemporáneamente las solicitudes de terminación del contrato presentadas por usuarios que se vieron afectados con la campaña IlimiDatos - Pasa Gigas Pide y Comparte tus datos con quien quieras, pues aun cuando los usuarios cumplieron con los términos para dar por terminado el contrato, el proveedor antepuso todo tipo de obstáculos y finalmente tramitó las solicitudes de forma extemporánea, en desconocimiento de la voluntad de los usuarios en ese sentido”, afirmó la Superintendencia.

