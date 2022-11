Westcol desata polémica por comentarios machistas en Qatar: “Acá les dan latigazos”

Westcol, pareja de Aida Victoria Merlano, está en Qatar y generó polémica con impactantes declaraciones. Tomada de Instagram @westcol

Ya son varios los famosos e influenciadores que han compartido imágenes desde Qatar, país en el que se desarrolla la Copa Mundial de la FIFA 2022, que ha generado polémica por las violaciones a los derechos humanos. Algunos de los que han publicado en sus redes sociales son Yeferson Cossio, La Liendra, Ana Lucía Domínguez y el más reciente, Westcol.

El joven compartió en sus redes sociales unos comentarios que no lo dejaron muy bien parado entre sus seguidores. Esto por cuenta de las afirmaciones en las que señalaba que “aquí no existen mujeres bandidas y si las hay, les dan latigazos”.

Desde que Luis Villa, nombre de pila del streamer, llegó a Qatar, ha compartido a través de sus InstaStories los diferentes momentos que ha vivido en el país que recibió a las mejores 32 selecciones del mundo para disputarse el titulo de ser el mejor del mundo en una cita orbital bastante cuestionada. Esta travesía ha incluido la lujosa habitación en la que se hospeda, los sitios turísticos y las imponentes estructuras arquitectónicas.

Junto al influenciador también se ha visto a Juan Duque, expareja de Lina Tejeiro, con quien recorre las calles y comparte con sus seguidores cada detalle de la majestuosa ciudad en la que se encuentran. Pero no ha sido lo único que ha llamado la atención del joven paisa, pues a través de estas publicaciones lanzó comentarios que estuvieron fuera de lugar para algunos de sus fanáticos.

En medio de una dinámica en la que interactuó con sus seguidores, emitió en broma, según lo indicó, una serie de comparativos entre lo que ocurre con las mujeres en Colombia, puntualmente en Medellín y cómo si esto ocurriera en Qatar, la historia sería diferente, aludiendo al maltrato físico y psicológico. Algo que para muchos, fue ofensivo y atenta contra la integridad femenina.

“Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿Están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos. No hay malas, no hay bandidas es el paraíso. Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Es impresionante. Aprendan”, indicó Westcol a través de sus InstaStories.

Posteriormente, el paisa compartió un nuevo video en sus redes sociales en el que se retractaba de lo dicho sobre las mujeres y nuevamente aclaró que todo se debía a una broma. Adicionalmente, pidió perdón a quienes se hubieran sentido afectadas por sus palabras.

“Respecto a la historia diciendo que las mujeres aquí no son bandidas y en Colombia sí, quiero pedir perdón porque la c@$%… Tienen razón las mujeres que están tirando porque sí se escucha mal. El problema es que soy un pelado y no mido mis palabras”, manifestó el streamer.

