Jorge “El patrón” Bermúdez aclaró los rumores de su renuncia al consejo de Boca Juniors

Jorge 'el Patrón' Bermúdez desmintió los rumores que lo desvinculaban de su puesto en Boca Juniors.

Aprovechando que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 está en desarrollo, la mayoría de clubes alrededor del mundo han comenzado a plantear sus futuros proyectos deportivos y recientemente uno de los equipos con más influencia en Argentina habría recibido malas noticias para la gestión de esos proyectos, la cual podría afectar el rendimiento del plantel para el 2023.

Se trata del Club Atlético Boca Juniors, quien según informó TyC Sports vería a uno de sus dirigentes que ha estado en la institución por más de tres años, salir inminentemente y dejar atrás cualquier tarea que tenga pendiente con el Xeneize. Aquella persona en este caso que se quita la corbata y abandona las oficinas del club de Buenos Aires sería el colombiano Jorge Bermúdez.

Teniendo en cuenta la información publicada por el medio argentino, la razón principal por la cual el ‘Patrón’ como comúnmente se le conoce es porque su padre se encuentra en un delicado estado de salud, por lo que necesita estar al lado de él en Colombia, no obstante habría una razón fuera de esta que también fue un determinante para su salida.

Esta razón sería la relación que tiene Bermúdez con el actual vicepresidente de la institución Azul y Oro, el exfutbolista Juan Román Riquelme, quien no lo tiene presente como uno de sus hombres cercanos y el hecho de haber entrado en guerras que no le pertenecían, habrían terminado cobrando un peaje mental que el cafetero no está más dispuesto a aguantar, más aún teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones políticas en el club.

No obstante, en las últimas horas, el protagonista principal de esta historia salió a la esfera pública en conversación con El Show de Boca a comentar sobre los rumores de su desvinculación del equipo argentino y si bien afirmó que tuvo que viajar a Colombia para cuidar a su padre, también desmintió el hecho de que habría renunciado a su cargo.

En primer lugar, Bermúdez entregó más información sobre la enfermedad que padece su padre y que ha afectado a todo su entorno familiar obligándolo a retornar a su país de origen para cuidar de ellos:

“Mi padre tiene una demencia que se está convirtiendo en un principio de Alzheimer y eso ha desgastado a mi madre, que es la única persona que vive con él, que sufre un problema con sus huesos y me ha tenido muy consternado”

Posteriormente, precisó que si bien esta nueva ‘ocupación’ familiar le tomará bastante tiempo de su cronograma, no lo exime de poder tomar alguna licencia o simplemente de cortar sus vínculos con Boca, todo lo contrario, el dirigente afirmó que trabajando a distancia y de forma remota todavía tendrá que hacerse cargo de sus responsabilidades como miembro del Consejo de Fútbol:

“No he tomado licencia, sigo haciendo una labor administrativa a la distancia, que es mi responsabilidad, sigo pendiente en los aspectos deportivos de cada categoría. Dejé las directrices del Vicepresidente y soy parte del Consejo, no me he desvinculado”.

Finalmente, se refirió sobre aquellos comentarios que posicionaban su relación con Román bastante afectada. El ‘Patrón’ declaró que desde hace más de 25 años ha llevado una amistad con el vicepresidente y que todo trato se ha basado desde el respeto por más de que muchas veces no estén de acuerdo:

“Tengo una relación con Román desde hace más de 25 años. Cuando he tenido que hablar con él o presentar algo, lo he hecho personalmente, tenemos la mejor relación. Seguramente no hemos estado de acuerdo en todo, pero siempre con amistad por encima de todo





