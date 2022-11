Jhonny Rivera respondió qué es lo más importante en la vida

Jhonny Rivera, cantante de música popular, respondió qué es lo más importante en la vida. Foto: Instagram @jhonnyrivera

Uno de los cantantes de música popular más queridos por sus seguidores, y a quien constantemente lo buscan en su casa para que les regale, ya sea dinero o algo de comer para sus familias, interactuó con sus seguidores y despejó algunas dudas con respecto a su vida personal. Sin embargo, una pregunta llamó la atención del artista, que tenía un contexto más profundo y de reflexión para argumentar su respuesta.

Uno de sus fanáticos le preguntó en la dinámica que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de tres millones de seguidores, sobre lo que para él: es lo más importante en la vida. A lo que respondió que las redes sociales han cambiado la forma en que las personas viven su presente.

Y agregó: “La vida se ha vuelto muy compleja, cada vez más porque las redes sociales, pienso yo, que han hecho mucho daño porque nosotros nos mantenemos viendo aquí vidas perfectas, gente súper feliz, millonarios y muchas cosas ni siquiera son verdad”.

Jhonny Rivera junto a su mascota Max. Foto tomada de Instagram @JhonnyRivera

Pero esto no fue lo único que agregó el cafetero, puesto que dijo que con la publicación de vidas perfectas, dinero y lujos que se dan los influenciadores y celebridades, hacen que los jóvenes se cuestionen el hecho de si fracasaron en la vida al no poder obtener todos esos lujos.

“… Entonces ¿Qué empezamos nosotros a pensar? Que nosotros somos unos fracasados, que no servimos pa’ nada, que no triunfamos. Eso ha hecho que mucha gente no sea feliz y lo más importante en la vida es encontrar la felicidad. Y no es el dinero, no, es ser feliz, disfrutar lo poquito que uno tiene” puntualizó el interprete de canciones como El Mujeriego y Güaro.

Su respuesta rápidamente generó todo tipo de reacciones en redes sociales, gracias a que el portal de chismes Rastreando Famosos replicó el contenido del cantante y varios de los internautas estuvieron de acuerdo con sus palabras.

Algunos de los comentarios más destacados son: “de acuerdo Jhonny, estamos en la era de los influenciadores millonarios y esperamos que se acabe rápido”; “muy cierto”; “las redes son una farsa, niñas con depresión, porque utilizan filtros y después se ven sin estos”; “muy centrado como siempre”; “que bello, ojalá todos pensáramos así, la felicidad no se trata de dinero”, entre otros.

A continuación, la respuesta de Jhonny Rivera que dejó pensando a más de uno:

El artista despejó la duda a sus seguidores

Qué le da mal genio a Jhonny Rivera

Recientemente, un internauta le planteó un interrogante a través de la dinámica de preguntas y respuestas similar al pereirano por medio de las redes sociales: “¿Algo que te ponga de mal humor? Porque admiro tu forma de ser, siempre sonriente”.

Al respecto, el intérprete de ‘Cómo le explico’ contestó: “¿Que me ponga de mal genio a mí? Ver una injusticia, por ejemplo, alguien que le pegue a un perrito o que le peguen a un niño; que le peguen a alguien que es más frágil, eso me descompone”.

El cantante ha destacado con sus seguidores debido al gran cariño que siente por los animales, ya que hace algunos meses rescató a un caballo que se encontraba en un grave estado de salud y al que sometieron a una delicada cirugía para reconstruirle una de sus patas.

