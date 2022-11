Inti Asprilla e Isabel Zuleta no podrían votar en el proyecto para eliminar el fracking en Colombia

Sigue la pelea en el Congreso por prohibición del fracking: senadora uribista Yenny Rozo recusó a Inti Asprilla e Isabel Zuleta, coautores del proyecto. REUTERS/Jaime Saldarriaga

En medio del embolate del proyecto para prohibir el fracking en Colombia, la senadora Yenny Rozo, del Centro Democrático, emprendió una recusación contra los senadores Inti Asprilla e Isabel Zuleta para que no participen de la votación de uno de los proyectos insignias del Gobierno nacional.

La congresista uribista considera que los citados senadores, uno de la Alianza Verde y otra del Pacto Histórico, no pueden participar de la comisión donde se votará el proyecto porque, al ser de la bancada oficialista, tendrían un conflicto de interés.

Tras conocerse la recusación, Asprilla aseguró que él no posee negocios de hidrocarburos que le impidieran hacer parte de la discusión del proyecto. Sin embargo, dijo que tramitaría el recurso en su contra y de su colega alternativa porque respeta los derechos de la oposición. Asprilla, además, es presidente de la Comisión Quinta y Zuleta, vicepresidenta. Allí, es donde se definirá el proyecto.

“Yo no tengo ni posos petroleros ni ninguna actividad que pueda afectarme por el fracking pero siendo absolutamente garante de los derechos de la oposición, voy a proceder a remitir inmediatamente la recusación que se ha instaurado en contra de la senadora Isabel Zuleta y quien les habla. Le comunico a la opinión pública que tan pronto decida la Comisión de Ética nos veremos en la comisión. Le reiteró, se citará por secretaría y reitero que en el Congreso todos los días son hábiles, así que si nos toca vernos el viernes, sábado o domingo, se hará”, señaló el congresista ‘verde’.

Inti Asprilla aceptó recusación en su contra. Foto: cortesía.

La senadora del Centro Democrático asegura en su texto de recusación que, como Asprilla y Zuleta son coautores de la eliminación del fracking, su voto será viciado y por eso no ve viable que hagan parte de la discusión del mismo. Incluso, asegura que el trámite del proyecto no se está desarrollando como se debería.

“Manifesté, a través del grupo de WhatsApp que integran los honorables senadores de la Comisión Quinta, mi desacuerdo por cuanto me encontraba en comisión especial en el Reino Unido y no me permitiría como integrante de la oposición y única ponente negativa a dicho proyecto de ley sustentar mi ponencia en el trámite de esta iniciativa”, aseguró Rozo, a su vez que defendió su postura en contra de ese proyecto, que pretende que en Colombia no se siga usando la técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.

“Es claro el interés directo de los coautores del proyecto en la medida que no brindan las garantías a la suscrita como senadora de la oposición, pues con sus actos no solamente intentaron censurar la posibilidad de llevar a cabo la ponencia y la proposición de archivo, sino que por el mismo se transgrede los postulados de la Ley quinta″, agregó la legisladora uribista.

Yenny Esperanza Rozo recusó a Inti Asprilla e Isabel Zuleta

Otra que también se pronunció al respecto fue la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, a quien no le cayó en gracia que la recusaran del proyecto y aseguró que motivará a sus copartidarios para que saquen adelante la iniciativa, que fue debatida en presencia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres; la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad González y delegados del Ministerio de Hacienda.

“Acá estamos la bancada del agua, a pesar de las estrategias de quienes defienden el fracking. No asistir se convierte en la manera de evadir el debate. Agradecer la presencia ciudadana y del gobierno así como los conceptos rigurosos de las carteras. Seguiremos insistiendo”, aseguró la senadora del Pacto Histórico.

Isabel Zuleta se acredita como congresista / Twitter

Este proyecto, de iniciativa de más de 60 congresistas, estuvo por segunda vez en el orden del día de la célula legislativa, sin embargo, no se pudo llevar a cabo su discusión. Una proposición de aplazamiento firmada por 7 senadores de diferentes partidos, en la cual se solicitaba la presencia en el recinto del Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para la discusión, abrió la puerta para que el proyecto de ley no se discutiera y se planteara una nueva fecha.

