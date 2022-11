Aerolíneas en Colombia serían multadas por demoras, sobreventas y cancelaciones: este es el proyecto de ley

Foto de archivo. Entre las denuncias que suelen ser habituales están la cancelación del vuelo, el tema de reembolsos, cambios de horario, pérdida del equipaje y el trato al pasajero. REUTERS/Luisa González

En el Congreso de la República el transporte nuevamente fue objeto de debate, en esta ocasión el transporte aéreo dado que discutieron un proyecto de ley que busca darles castigos a las aerolíneas que tengan incumplimientos en sus servicios con los pasajeros. Precisamente se han recibido más de 37.000 reclamos por temas relacionados con cancelaciones de vuelos, retrasos en los itinerarios y las ventas excesivas de tiquetes.

Desde la Superintendencia de Transporte se ha indicado que en los últimos años las denuncias se han aumentado más de la mitad, teniendo como base que durante el 2019 4.128 pasajeros interpusieron reclamaciones por deficiencias en el servicio mientras que en este año la cifra ha aumentado a 12.981, siendo las quejas más frecuentes el mal trato a los pasajeros, los cambios de horario, la perdida del equipaje, las demoras en los reembolsos y las cancelaciones de los vuelos.

Precisamente algunos políticos han cuestionado que tarden las aerolíneas en reembolsar dinero durante tres y hasta seis meses, señalando que el plazo debe ser de tan solo 30 días, así lo mencionó el representante a la Cámara del Centro Democrático Hernán Cadavid quién indicó:

“Hemos tenido un respaldo de un amplio sector del Congreso de la República con el ánimo de proteger al usuario del transporte aéreo en Colombia. Las aerolíneas tienen que entender que deben brindar unas garantías especiales y que, si bien el mercado de la aviación es bastante reglado, hay que reglar también la protección de los ciudadanos que no pueden seguir pasando tragos amargos en Colombia”.

Al respecto desde las aerolíneas se ha indicado que varias irregularidades en el servicio se han presentado por insuficiencias en las infraestructuras destinadas como es el caso del aeropuerto de Bogotá. Por su parte señaló el director de relaciones institucionales de Avianca Felipe Gómez mencionó:

“Por mala planeación del aeropuerto El Dorado y temas meteorológicos, en este año se han afectado 500.000 pasajeros solo de Avianca, esto representa que se han demorado 3.761 vuelos”.

Sobre más información del aeropuerto de Bogotá: En la tarde del pasado jueves 24 de noviembre en el aeropuerto internacional El Dorado se registró una agresión con puños y patadas por parte de un funcionario de Migración Colombia sobre un pasajero. Horas más tarde, la víctima relató a través de sus redes sociales lo sucedido.

Se trata de Juan Ramón Camarillo, quien escribió en su cuenta de Twitter lo que tuvo que vivir en el terminal aérea de Bogotá, quien estaba solicitando información junto con su esposa sobre supuestos problemas que tenía la máquina de identificación biométrica que sirve para agilizar el proceso de entrada de viajeros al país.

Por su parte, este viernes en diálogos para BluRadio el funcionario de Migración Colombia Jaime Alonso Sánchez dio su versión. Aunque reconoció que su reacción al dar una patada, no fue la correcta, por lo que pidió excusas. Sin embargo, indicó que el pasajero lo insultó tanto que por eso su agresión. El hombre se acercó a decir que las máquinas no estaban funcionando correctamente, “cuando empezó a ofender”, al ver que estaba fallando el sistema.

“Me siguió insultando, me decía ‘usted para que está tripe no sé qué. Yo le digo que no me trate mal y le explico qué no está haciendo bien y que tiene que hacer la fila. Siguió con palabras groseras, fuertes y en ningún momento le dije algo de racismo, nunca he tenido problemas de estos, eso es un invento”, contó el funcionario.

De igual manera, según el relato del pasajero sobre la razón de la agresión por su color de piel, el funcionario aseguró que a causa de lo anterior, está recibiendo amenazas de muerte. “Estoy revisando muchas amenazas. Me están amenazando y amenazando a mi familia, que no puedo volver al aeropuerto; imagino que serán conocidos del señor, no sé”, confirmó.

