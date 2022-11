Personal diplomático colombiano fue llamado a retomar funciones en Caracas

Cancillería de Colombia. Imagen de referencia.

Colombia y Venezuela están retomando tras casi cuatro años de completa ruptura diplomática, nuevamente relaciones comerciales y políticas. Por lo que la Embajada y la Cancillería están llamando a los funcionarios administrativos a que nuevamente se reintegren a sus oficinas, una muestra de ello fue el decreto del ministerio de Relaciones Exteriores 2270 del 22 de noviembre del 2022:

“Por el cual se reubican los cargos de Auxiliar de Misión Diplomática adscritos a la Misión Diplomática y oficinas consulares de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el servicio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Aparentemente serían 12 funcionarios administrativos los que volverán tras haber sido distribuidos en Guaviare, Vichada, Arauca entre otros departamentos fronterizos.

“Atendiendo criterios financieros, disponibilidad de recursos y de personal y tamaño de las comunidades colombianas asentadas en la República Bolivariana de Venezuela se ha dispuesto la reapertura gradual de las oficinas consulares en territorio venezolano”, se resalta en el decreto estipulado por el ministerio de Relaciones Exteriores.

Precisamente en las recientes horas resaltaron del trabajo diplomático de ambas naciones que han realizado una Reunión Exploratoria y Comercial que agrupó a sectores productivos privados de Colombia y Venezuela, en la búsqueda de espacios de complementariedad y cooperación económica para el beneficio de ambos territorios.

Se debe recordar que tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia el país vecino ha desempeñado un rol cada vez más visible al distante papel al que lo tenía sometido el expresidente derechista Iván Duque. Una muestra de ello es el rol de garante que está ejerciendo Venezuela en las mesas de diálogos entre el Estado colombiano y la guerrilla del ELN. Aunque las relaciones diplomáticas están nuevamente creciendo y fortaleciéndose políticos como el Embajador Armando Benedetti han resaltado la escases de personal y recursos tras casi cuatro años de inactividad.

Desde Caracas Armando Benedetti, Embajador de Colombia en Venezuela, indicó en entrevista a la prensa de la capital bolivariana que sí le nombraran cónsules podría agilizar su desempeño diplomático además de eximirse de obligaciones extras a las cuales se ha hecho acreedor por la ausencia de personal.

El embajador Benedetti ha indicado que el oficio diplomático en el vecino país ha sido complejo teniendo en cuenta que cuando se rompieron relaciones “movieron a todo el mundo de la embajada de Colombia en Venezuela” y que actualmente ha tenido “que esperar que traigan un poco de gente para acá, creo que se han demorado”.

Armando Benedetti, indicó que ha tenido que desempeñar varias tareas ajenas a su cargo, por lo que desea apoyo que sea enviado prontamente: “me gustaría que designaran rápido un cónsul. No son funciones mías, pero como soy el único que estoy aquí, me toca atender detenidos, presos, mafias, cosas que son propias del cuerpo consultar y no mías, pero igual, las estoy haciendo”.

Fue enfático en decir que los consulados están debilitados, casi abandonados tras cinco años de inactividad por ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, por lo que es necesario que se active prontamente todo teniendo en cuneta que tan solo han nombrado dos personas en la embajada.

“Cero cónsules, acá había 15 consulados, de los cuales, 14 los desmantelaron y todos los muebles de esos consultados los metieron al de Caracas. Entonces, no hay ningún consulado” indicó el embajador Armando Benedetti.

