Génesis Aleska envió mensaje en redes sociales en contra del maltrato a la mujer

Génesis Aleska lideró campaña en redes sociales en contra del maltrato a la mujer. Foto: Instagram @nickyjam

Desde hace algunas semanas, el nombre de Génesis Aleska es tendencia en las redes sociales por cuenta de las imágenes en las que se le vio recurrir a una santera o especialista en brujería, para retener a su lado a su expareja Nicky Jam. Sin embargo, días después de lo ocurrido apareció una declaración de Miguel Mawad, quien también sostuvo una relación con la modelo venezolana para afirmar que Sebastián Yatra y Maluma, se vieron afectados por la brujería.

El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de No Violencia contra la Mujer y a través de sus redes sociales, la expareja del intérprete de temas como El Perdón y Sin Novia aprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje a través de sus InstaStories en el que rechaza el maltrato contra las mujeres a nivel mundial

“Las mujeres deberíamos apoyarnos más entre nosotras. Muchos señalan, critican y juzgan, pero ¿quién se ha detenido a pensar qué hay detrás de todo esto? Hay extorsión, acoso, chantaje, manipulación, bullying, amenz#$, humillación, abu$% y violac$%& de la intimidad”, escribió la venezolana.

Génesis Aleska envió mensaje en redes sociales contra el maltrato a la mujer. Tomada de Instagram @rechismes

Pero este no fue el único mensaje que quiso enviar la modelo, pues con su mano pintada en rojo simbolizando el dolor y las veces en las que se ha visto sometida a diferentes tipos de violencia física. Además, aprovechó para lanzarle una indirecta a su expareja acusado de golpearla a ella y a su mascota.

“Me uno a esta campaña porque lo viví en carne propia (y lo sigo viviendo), la única diferencia es que antes sus maltratos eran físicos y verbales, ahora el maltrato es cibernético (…) Soporté el abuso y me quedé callada por muchos años, pero ya no más, este tipo de abusadores nunca paran… Si te ven feliz, mayor es su frustración y vuelven para reconquistarte”, señala otro de los mensajes que compartió la modelo venezolana.

Le puede interesar: Miranda cerrará con ‘broche de oro’ el primer fin de semana de Rock al Parque en Bogotá

Y finalmente, la mujer señaló que en repetidas ocasiones se ha visto señalada, juzgada, burlada y humillada, motivo por el que ha decidido quedarse callada frente a los abusos que cometió su expareja, Miguel Mawad.

Génesis Aleska reaccionó en sus redes sociales contra el maltrato a la mujer. Tomada de Instagram @rechismes

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento Rechismes se encargó de replicar el contenido que compartió la modelo venezolana a través de sus InstaStories. Los comentarios más destacados son: “no lo sé, uno no puede ser victimario y luego esperar que nos reconozcan como víctimas absolutas”; “y con todos esos maltratos que hablas, le hacías brujería para que se quedara”; “tiene razón en lo de la campaña, pero aún no les creo a ella ni a Miguel”; “mor, pero la brujería también cuenta como maltrato”, entre otros.

Reacción de Génesis Aleska a acusaciones de brujería

Con la evidencia de los internautas quienes reaccionaron bastante preocupados por este tipo de actos en los que todavía parecen creer algunas personas para encontrar el ser amado, la modelo se pronunció con un contundente mensaje en el que argumenta que cada quien es libre de creer en lo que desee para poder cumplir su cometido, en lo que se refiere al amor, trabajo, hogar, entre otras metas de los seres humanos.

“Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer… Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a él que nunca”, escribió Génesis Aleska en una de sus publicaciones de redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: