Nairo Quintana eligió las dos grandes vueltas que hará en 2023

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto tomada del perfil de Nairo Quintana.

Nairo Quintana dio más pistas de lo que será su temporada deportiva en el 2023 con su nuevo equipo, posiblemente WorldTour según dijo hace algunas semanas, pues al parecer tendría claro que hará el Giro de Italia y la Vuelta a España.

El ciclista de Boyacá habló con La W Radio y reveló que hará estas dos competencias, renunciando al Tour de Francia, algo que resulta inusual en él: “Nos estamos preparando para dar un buen año y posiblemente será el Giro y la Vuelta a España”.

El ex Arkea Samsic espera poder estar en las grandes competencias en su máximo nivel, pues advierte que aún no se siente desgastado y no piensa en el retiro todavía: “He tenido la fortuna de tener mi cuerpo bien y estamos en pie para el futuro, aún no estoy cansado, no estoy acabado”.

Nairo se estaría preparando para el Giro de Italia en mayo de 2023 y la Vuelta a España. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Y a juzgar por los resultados de este últimos año, Nairo ha demostrado que puede estar en algunos momentos con los mejores corredores del momento; sin embargo, todo eso también depende del apoyo que le da su equipo en las carreras siendo esto una de los puntos más criticados para el colombiano al haber fichado hace tres años con el equipo francés, pues en la montaña era poca la compañía que tenía para ser competitivo.

¿Qué le espera a Nairo Quintana en el Giro y la Vuelta?

Quintana prácticamente renuncia a un Tour de Francia cargado de montaña, algo que a decir verdad le conviene dado a sus características de escalador puro. Aún así al parecer puede aspirar a grandes objetivos en las otras dos vueltas de dos semanas.

Por el lado del Giro de Italia 2023, el colombiano podría tener un buen desarrollo durante la competencia, pero se chocará con tres jornadas de contrarreloj, las cuales no le benefician del todo. Para nadie es un secreto que las cronos, sobre todo llanas, son un talón de alquiles para la mayoría de ciclistas colombianos, aún así habrá que esperar a que lleguen esos días para ver como se desenvuelve el cafetero, prestando mayor atención a la crono escalada del penúltimo día.

Mientras que sobre la Vuelta a España todavía no da a conocer su recorrido, pues lo hará en enero próximo, esperando que sea una edición más en donde los escarabajos puedan sobresalir como lo hizo Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) quedando en el top 10 de la general y Miguel Ángel López (Astana) esta temporada 2022, además de Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), quien no es escalador, pero logró una histórica victoria en la última jornada de la ronda ibérica al sprint.

Aún falta por revelar en el caso de Nairo Quintana, cuál será la escuadra que lo guiará hacía las grandes vueltas del próximo año y por supuesto su grupo de gregarios para poder determinar un poco cuál será su derrotero u objetivo a aspirar en las carreras.

Por ahora se entrena de gran manera por las vías de Boyacá y Colombia en general, pues en las últimas semanas ha estado en Bogotá y Antioquia adelantando algunos temas personales y empresariales aprovechando sus vacaciones para también estar en familia.

