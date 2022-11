El colombiano Luis Fernando Suárez recibe las críticas de una leyenda alemana tras la goleada ante España

El entrenador colombiano fue criticado por un exjugador alemán. REUTERS/Gareth Bumstead

Uno de los resultados más contundentes que se ha visto en el Mundial de Qatar 2022 hasta la fecha fue la derrota de Costa Rica ante la selección de España por 7-0. El técnico colombiano, Luis Fernando Suárez, fue uno de los grandes señalados tras el debacle en el estadio Al Thumama de la ciudad de Doha. El exjugador Lukas Podolski, quien es recordado por haber sido campeón con Alemania en 2014, se refirió al resultado de este encuentro y habló del entrenador nacional.

El debut costarricense no fue como muchos imaginaron, la dura derrota ante los españoles ponen a la selección de Suárez en una situación incómoda en la tabla de posición del grupo E, donde también comparte con las selecciones Alemania y Japón. Los de Luis Enrique se impusieron con goles de Dani Olmo, Marco Asensio, Ferrán Torres, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata.

En una entrevista con el Diario AS, Podolski afirmó que no alcanzó a ver el juego, sin embargo, destacó que, “solamente el resultado te da una pista de su calidad. No puedes presentarte en la Copa del Mundo y encajar siete goles. Pero Alemania no es Costa Rica. También es cierto que no es nada fácil hacer siete goles en un partido del Mundial. No voy a descubrir ahora a España, ya sabemos cómo juega España y quién es. Será interesante porque ya sabemos que la presión está del lado alemán”.

Keylor Navas en la derrota de Costa Rica ante España. REUTERS/Dylan Martinez

El técnico Luis Fernando Suárez, tras la goleada ante España. destacó en rueda de prensa que, “hay que mejorar en todo. Somos conscientes de que no hay tiempo para quedarse en lo pasado, hay más calidad de trabajo, que cantidad ahora. Nosotros ya habíamos adelantado algo sobre cómo juegan los tres equipos, los rivales (...) desde que se terminó el encuentro, les dije a ustedes que inmediatamente al salir de la rueda de prensa, lo que hice fue ir a conversar con los jugadores. Hablamos sobre esa situación, con altura, después de un tiempo prudente de silencio”,

El entrenador colombiano agregó que, “lo mejor que tuvimos fue altura, mucho respeto en el propio camerino, desde ahí empezamos a ser conscientes de muchas cosas, de lo que habíamos hecho mal. Teníamos que salir adelante, a hacer cosas diferentes a lo que se hizo frente a España. Eso es lo que queremos”,

Es importante destacar que la selección de Alemania también cayó en su debut mundialista ante Japón. La selección asiática logró darle vuelta al marcador luego de que Ikay Gündogan adelantara a los europeos en el marcador al 33′. Sobre el minuto 75′ Ritsu Doan anotó el empate parcial y ocho minutos después, al 83′, Takuma Asano anotó el gol del triunfo.

El próximo partido de la selección de Costa Rica de Luis Fernando Suárez será ante Japón el próximo domingo 27 de noviembre en el Ahmed bin Ali Stadium, mientras que la selección de Alemania hará lo propio el mismo día, pero se enfrentará a la selección española de Luis Enrique en el Estadio Al Bayt.

