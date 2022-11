“Una paz que no se baile, que no se cante, que no se represente, a lo mejor se muere de tristeza”: Ministra de Cultura en conmemoración de la firma del Acuerdo Final de Paz

La ministra ponderó la subcomisión de género, que se creó dos años después de que comenzara la negociación con las Farc, pero advirtió que esto no se puede repetir. Foto: Ministerio de Cultura.

Durante los actos conmemoratorios de los seis años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la hoy extinta guerrilla de las Farc, la ministra de Cultura, Patricia Ariza, reiteró que desde su cartera se apoyan y reafirman los compromisos del Gobierno de Gustavo Petro con la implementación del acuerdo en lo que llamó “el renacimiento del Acuerdo de Paz”.

“Este acuerdo es un mandato de todas las personas que votaron por el cambio. El presidente Gustavo Petro dijo que íbamos a cumplir el Acuerdo con todos y todas. Este es un acuerdo social y político que vamos a implementar. Vamos a tener la Paz Total”, aseguró la ministra Ariza.

Ese renacimiento del Acuerdo de Paz, al que se refirió la ministra Ariza, hace parte de las acciones que el Gobierno nacional está adelantado desde la cultura, la justicia social, la negociación y el sometimiento a la justicia, para honrar los compromisos del Estado colombiano y encaminar a la Nacioń hacia la Paz Total con grupos guerrilleros y bandas criminales.

“Hemos dicho que una paz que no se baile, que no se cante, que no se represente, a lo mejor se muere de tristeza. Hoy aquí firmamos con el corazón para renazcan miles de canciones por la paz, miles de poemas y de obras. Que la paz se pinte en todas las esquinas y se cocine en las ollas comunitarias. Que sea como un estallido del alma. Pisaremos las calles de la paz nuevamente, como diría Pablo Milanés, y recordaremos a los que faltan, pero con seguridad y con la certeza del amor lo lograremos”, señaló la ministra Ariza.

Al respecto, el representante Especial del Secretariado General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, señaló que “hay necesidades de relanzamientos y de comprometerse nuevamente. Por ello, celebramos esta voluntad, esta Paz Total, precisamente porque se centra en el renacimiento del Acuerdo de Paz. Se requieren diálogos con otros grupos, se requiere un diálogo con el ELN. Vengo de Caracas y se respira un compromiso y un aire de esperanza”.

Durante el encuentro hubo muestras musicales de artistas como César López, el Coro de los hijos e hijas de la Paz, el Coro Filarmónico Juvenil y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Tambien se vivió la puesta en escena “La Paz Anhelada”, una experiencia artística dirigida por la ministra Patricia Ariza, que deja una reflexión: una paz que no se baila o no se cuenta no es una paz total.

“La gente ha luchado para que el Acuerdo de Paz no muera. Los alcaldes, los gobernadores y la ciudadanía en los territorios deben trabajar para superar la estigmatización y el odio”, dijo Gloria Cuartas, víctima y delegada del Gobierno en la Comisión de seguimiento, impulso y verificación del acuerdo.

Al cierre de este evento hubo una firmatón masiva en la Plaza de Bolívar sobre una tela que representa el compromiso del Gobierno nacional con la paz, en la que participaron todos los asistentes del Teatro Colón. Esta tela recorrerá Colombia y el mundo para recoger los ideales de país y reconciliación de jóvenes, mujeres, víctimas, artistas, cultores y sabedores; que en un año será entregada a la Organización de las Naciones Unidas, durante el séptimo aniversario de la firma de estos acuerdos.

El telón será entregado a la ONU en la ceremonia de conmemoración de los siete años de la firma del acuerdo con las extintas Farc. Foto: Ministerio de Cultura.

