Funcionario de Migración que agredió a pasajero asegura que ha recibido amenazas de muerte

Juan Ramón Camarillo fue el ciudadano agredido por un funcionario de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado. Capturas de pantalla

En la tarde del pasado jueves 24 de noviembre en el aeropuerto internacional El Dorado se registró una agresión con puños y patadas por parte de un funcionario de Migración Colombia sobre un pasajero. Horas más tarde, la víctima relató a través de sus redes sociales lo sucedido.

Se trata de Juan Ramón Camarillo, quien escribió en su cuenta de Twitter lo que tuvo que vivir en el terminal aérea de Bogotá, quien estaba solicitando información junto con su esposa sobre supuestos problemas que tenía la máquina de identificación biométrica que sirve para agilizar el proceso de entrada de viajeros al país.

Por su parte, este viernes en diálogos para BluRadio el funcionario de Migración Colombia Jaime Alonso Sánchez dio su versión. Aunque reconoció que su reacción al dar una patada, no fue la correcta, por lo que pidió excusas. Sin embargo, indicó que el pasajero lo insultó tanto que por eso su agresión. El hombre se acercó a decir que las máquinas no estaban funcionando correctamente, “cuando empezó a ofender”, al ver que estaba fallando el sistema.

“Me siguió insultando, me decía ‘usted para que está tripe no sé qué. Yo le digo que no me trate mal y le explico qué no está haciendo bien y que tiene que hacer la fila. Siguió con palabras groseras, fuertes y en ningún momento le dije algo de racismo, nunca he tenido problemas de estos, eso es un invento”, contó el funcionario.

De igual manera, según el relato del pasajero sobre la razón de la agresión por su color de piel, el funcionario aseguró que a causa de lo anterior, está recibiendo amenazas de muerte. “Estoy revisando muchas amenazas. Me están amenazando y amenazando a mi familia, que no puedo volver al aeropuerto; imagino que serán conocidos del señor, no sé”, confirmó.

El funcionario de Migración Colombia también continuó con sus sinceras disculpas por la situación: “Quiero pedir excusas, no era la actitud, no debió ser la forma de reaccionar, soy un ser humano que tiene errores. Lamentablemente le tiré una cachetada y una patada. Me provocó, pido excusas, incluso a este señor, pero en todo momento quien me insultó fue él”.

Para finalizar, Jaime Alonso confesó que cuando llamó a su supervisor para que lo ayudara a controlar al pasajero Peñaranda, pues no paraba de insultarlo: “En un momento le dije que me respetara y lo insulté también. Me provocó, lo que hice fue tratar de buscar una persona para que me colaborara con ese señor”, concluyó.

Lo que publicó en sus redes la víctima

“Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernicola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”, inició su narración Juan.

Además, el ingeniero electricista de profesión pidió a la justicia actual con celeridad frente a este caso y señaló que, “Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes”. En la denuncia que publicó Camarillo también hizo la denuncia de un taxista que le nota acento costeño y le quiso cobrar de más.

Para finalizar el hilo que publicó en Twitter, la víctima agradeció a las personas que estuvieron al tanto de su caso: “También debo decir que agradezco a mis amigos, conocidos, ex compañeros de universidad y ex compañeros de trabajo que estuvieron pendientes llamándome. Dentro de migración me trataron bien y me orientaron para que pusiera la queja”.

Juan Ramón Camarillo denuncia agresión por parte de funcionario de Migración Colombia. Foto: Twitter @JuanRaCamarillo

Adicional al mensaje, Juan Camarillo dejó un video en el que contó más detalles de la agresión que recibió por parte del funcionario en el Aeropuerto El Dorado. “Intento hacer el ingreso por el chequeo biométrico que tiene Migración, no es posible. Hago una fila para que me atienda un funcionario de Migración, me atiende el señor que me agredió y lo que hizo en ese momento fue preguntarme si yo ya había hecho el chequeo, yo le dije que sí, a lo cual él me responde de manera grosera”, contó el agredido.

Luego relató que intentó hacer la revisión biométrica de forma fallida, y tuvo habló con Jaime Adolfo Sánchez, que le dijo que iba a llamar a la Policía. Minutos más tarde, un supervisor le comentó que si había recibido maltrato por parte del agente, podía interponer la queja. Justo en ese momento “el señor agresor viene y me da un puño en la cara con el cual me rompe la boca”.

“La discusión se debe direccionar hacia el racismo estructural que existe en este país, porque ese funcionario me trató de forma grosera y displicente por mi color de piel”, expuso Camarillo.

Lo que dice la Procuraduría

Según un comunicado, el proceso contra Sánchez —que fue grabado mientras le propinaba una patada a Juan Ramón Camarillo—, será asumido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública. El Ministerio Público también advirtió que, si procede, se podría llegar a suspender al funcionario del cargo mientras se adelanta el proceso disciplinario.

El anuncio de este proceso disciplinario llegó al mismo tiempo que el comunicado de Fernando García Manosalva, el director de Migración Colombia, en el que rechaza “la actitud de uno de sus funcionarios contra un viajero colombiano” en el terminal aéreo más importante del país.

Para Manosalva, “estos comportamientos no son aceptables y no serán permitidos en Migración Colombia porque no corresponden con el espíritu de respeto a los derechos a la ciudadanía que fundamentan el actual gobierno ni con su compromiso con el cambio”. Por ello, el director de la entidad migratoria anunció que se abrió una investigación interna una vez se supo del incidente.

“Mi despacho se comunicó con el ciudadano agredido para ofrecerle disculpas y manifestarle nuestro firme compromiso de construir un tratamiento más humano en todos sus procesos”, aseguró el director de Migración Colombia

