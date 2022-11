Gustavo Petro denunció falta de voluntad de gobiernos anteriores en la implementación de acuerdo de paz con las FARC

Gustavo Petro habla de los acuerdos con las FARC en su sexto aniversario.

A propósito del sexto aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia, que se celebró este miércoles 23 de noviembre, el presidente Gustavo Petro denunció que los gobiernos de los seis años previos no mostraron un compromiso serio con el cumplimiento de sus puntos.

El mandatario se refirió al enfrentamiento de disidencias en el Putumayo, que dejó un saldo de 18 subversivos muertos. Para él, incidentes como estos demuestran que la violencia adopta formas cada vez más bárbaras y alejadas de cualquier proyecto político, pero más cercanas a las dinámicas mundiales de la guerra contra las drogas, las cuales condenan al país a la guerra y desigualdad perpetua si no se hacen las correcciones pertinentes.

La primera corrección, dijo Petro, es el cumplimiento de los acuerdos de La Habana: “Si un Estado incumple su palabra es un generador de la violencia”, mencionó el presidente, para luego añadir que es justamente lo que ha ocurrido en los últimos años. “Se dedicó una fracción política del país a incumplir desde el gobierno lo pactado. Lo que he encontrado en realidad es la intención premeditada para no cumplir los acuerdos de paz firmados hace 6 años y eso genera violencia”, sentenció.

El presidente confesó que su equipo de comunicación le anotó datos sobre aumentos presupuestales para la paz, para que hiciera alarde de ellos en su discurso de este miércoles. Sin embargo, los calificó de absolutamente marginales con respecto a las cantidades que se necesitan para cumplir el acuerdo a cabalidad.

Mencionó que, con respecto a los valores aprobados por el gobierno de Iván Duque, la Agencia Nacional de Tierras recibió un aumento del 261 %, la Agencia de Desarrollo Rural recibió un aumento del 176 %, la Unidad de Restitución de Tierras creció un 65 %, la Unidad de Víctimas tuvo un aumento del 19 % y la JEP recibirá un 14 % más. Sin embargo, advirtió que “esto no es nada. Esto no es un avance. No es un avance porque decir 261 % depende de la base desde la que contamos. Decir 176 % depende de la base desde la que contamos”.

“Podría engañar periodistas y opinión pública. Servirían estas estadísticas para engañar a la sociedad, porque el punto del que partimos es mínimo. No es nada. Partimos de la decisión del presidente Duque de no cumplir el acuerdo de paz y, por tanto, de niveles muy inferiores de los que se necesitaban para cumplir el acuerdo de paz”, manifestó el presidente.

Entre otras cosas, Petro reprochó que las instituciones de paz estén asociadas al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y no al Gobierno nacional, que maneja el presupuesto, lo cual es un indicador más de la falta de interés en cumplir el acuerdo. “Una sola vía en una zona PDET puede costar más de lo que tiene el Dapre en esa institución, muchísimo más. ¡Una sola vía!”, explicó el jefe de Estado.

Entre las alternativas que Petro contempla para suplir esos recursos, está el uso de los ingresos corrientes de la nación para comprar las tierras necesarias en la reforma agraria, así como la sustitución de cultivos en el Amazonas. “Aún con esas dos políticas, la reforma agraria y la revitalización de la selva amazónica, podríamos construir la caja para sacar al campesinado de las cadenas del narcotráfico y ponerla en las cajas de la cadena de la producción de alimentos que necesita el mundo. Aún podríamos”, concluyó el mandatario.

