Funcionario de Migración Colombia golpeó a un pasajero en el aeropuerto El Dorado: la entidad anunció investigación

Este jueves 24 de noviembre se presentó un nuevo caso de intolerancia en Bogotá, en las instalaciones del aeropuerto internacional El Dorado, donde un funcionario de Migración Colombia agredió físicamente a un viajero.

Los hechos quedaron registrados a través de un video que se difundió en las redes sociales, donde se puede observar al agresor que vestía con su uniforme y carné de la entidad, con patadas y puños a un ciudadano en la fila de ingreso de la terminal aérea.

En el lugar también se encontraban otros funcionarios presentes que solo observaron e intentaron impedir que una de las mujeres continara grabando con su teléfono. En este momento, el agresor le exige a la espectadora que no lo grabe y puso su mano intentando bajarle el celular.

De igual manera, el mismo funcionario intentó quitarle el objeto mientras se escuchaba decir “¿que es esta falta de respeto?, ¿por qué le pega, señor? ¡Qué falta de respeto de Migración Colombia!”.

Al ver esta situación, una funcionaria se acercó y se interpuso entre ambos y le pide a la mujer que está registrando las imágenes que “se calme”, a lo que responde: “es una falta de respeto de Migración Colombia”.

Después de la agresión, en el video quedó registrado cuando la víctima de las agresiones es trasladado a otra zona del aeropuerto El Dorado, acompañado por dos funcionarios de la autoridad migratoria, quienes finalmente lo conducen por un costado de los cubículos en donde se llevan a cabo los controles.

Por su parte, Migración Colombia señaló que se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer este hecho de violencia. “Migración Colombia rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria”, expresó la entidad a través de su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que, hace unas semanas, se conoció un nuevo caso de intolerancia en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá: una mujer, en aparente estado de embriaguez, golpeó a una azafata de la aerolínea Avianca. Luego de que se distribuyeran las imágenes se supo que la persona que protagonizaba el video era Camila Gutiérrez, una reconocida DJ de Cali, posteriormente se le imputaron cargos por su comportamiento y ahora salió a hablar de lo ocurrido.

De acuerdo con las versiones difundidas en redes sociales, la dj estaba bajo los efectos del alcohol, pues incluso, intentaba abordar un vuelo de Avianca, pese a que los tiquetes que tenía eran para un vuelo de la compañía aérea Latam.

“Yo en serio, no entiendo en qué momento hice todo eso, pero nada, en resumidas cuentas, lo que pasó fue que la señorita no me dejó embarcar porque ese no era mi vuelo”, contó Gutiérrez en una entrevista que sostuvo con el programa de Lo Se Todo.

En su defensa, la DJ caleña aseguró que ese día fue complicado, pues tras no comer nada ingirió unos tragos y le cayeron pesados: “Me tomé dos cócteles y fueron terribles, me cayeron demasiado mal, al parecer. Yo, con sinceridad, no me acuerdo con claridad de las cosas”.

Camila Gutiérrez agregó que al día siguiente, tras pasar una noche en la estación de la Policía, cayó en cuenta del error que cometió y decidió dar la cara y afrontar su mal comportamiento, que dejo a una auxiliar de vuelo con un golpe en la cara.

“Cuando ya estoy en mis cinco sentidos y consciente de lo que está pasando, yo ya había formado un problema irreversible. Tuve pasar, obviamente, la noche en una estación y, al otro día, por la tarde, ya pude salir (...). Yo pienso que, cuando un comete un error, lo primero que tiene que hacer es identificarlo, dar la cara, ofrecer disculpas y ver cómo los vas a remediar”, dijo la mujer.

