Reforma tributaria: expresidente panameño busca seducir inversores que no quieran seguir en Colombia

Ricardo Martinelli, presidente de Panamá del 2009 al 2014. FOTO: Reuters.

La reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro sigue siendo tema de discusión en todas las esferas del país. Incluso, a nivel internacional se habla de ella. Tanto así que un expresidente panameño se refirió a dicho asunto e hizo una invitación a los colombianos que se sientan afectados por la entrada en vigencia de la misma, la cual espera sanción presidencial tras ser aprobada en el Congreso de la República.

Se trata de Ricardo Martinelli, mandatario panameño de 2009 a 2014 y reconocido empresario en dicho país.

Lo hizo en redes sociales al citar un trino del senador Gustavo Bolívar, que tras la aprobación de la iniciativa el pasado 17 de noviembre escribió: “ya se concilió en Cámara la Reforma Tributaria. Solo falta la firma del presidente Petro. Entra en vigencia el 1 de enero. Misión cumplida”.

A esto, Martinelli respondió con una seductora propuesta, pues según él, los colombianos tienen las puertas abiertas en Panamá para radicarse de manera fiscal y evitar los nuevos impuestos de la iniciativa económica.

“Panamá es un lugar que le abre sus puertas, manos y corazón a todos los buenos inversores colombianos que desean cambiar su residencia fiscal. En un país que los acoge con los brazos abiertos si vienen a invertir creando riqueza y trabajos con impuestos más bajos y seguridad. Ok”, trinó el exmandatario panameño.

Tuit de Ricardo Martinelli.

Por supuesto, el senador Bolívar hizo su respectiva réplica al exmandatario y aseveró que en dicho país lavan dólares y evaden impuestos.

“Como probaron los Panama Papers, en Panamá lavan dólares y evaden impuestos muchos colombianos que se quejan por la inseguridad, pero les duele aportar a la justicia social base de la paz total. Invitamos a esos empresarios a ser solidarios con el país que les permitió hacer fortuna”.

Tuit de Gustavo Bolívar.

Los impuestos

Y es que son varios los impuestos que podrían afectar al sector empresarial en Colombia con la reforma tributaria. Uno de ellos es la sobretasa de bonanza y no deducibilidad de regalías

Los petroleros y mineros pagarán una sobretasa de renta que depende del precio internacional de los últimos 10 años. En el caso del petróleo sería progresiva de 5 %, 10 % y 15 %. No podrán deducir las regalías.

Para las hidroeléctricas y bancos la tarifa sigue en 35 %. No obstante, para el caso de las hidroeléctricas queda un alza en el 3 % y el sector financiero debe asumir una sobretasa del 5 %, que sería temporal hasta el 2027 y empezará en 2023. Entonces, quedará en 38 % y 40 %, respectivamente.

Impuestos saludables

Para los alimentos ultraprocesados, teniendo en cuenta lo que se les añada de sal o sodio, grasas extra y también azúcares, tendrán una tarifa del 10 % en 2023, del 15 % en 2024 y del 20 % desde 2025.

Este tiene una excepción, pues productores y personas naturales que en el año gravable anterior o en el año en curso obtuvieron ingresos brutos inferiores a 380 millones de pesos, no serán responsables de este impuesto. Los chocolates no serán gravados si no tienen azúcar extra.

Empezará a cobrarse a finales de 2023.

Plástico de un solo uso

Grava los envases, embalajes y empaques plásticos de un solo uso equivalente a 1,9 pesos por gramo de plástico utilizado.

Esto representará, según Acoplásticos, un incremento en el precio del alimento, bebida o producto de aseo o limpieza que viene empacado o envasado, que sería de entre 1 % y 6 %.

Personas naturales

Deberán contribuir más los que ganen más de 10 millones de pesos, puesto que se limitó el monto total de lo que una persona se puede deducir al declarar renta. Los dividendos tendrán tarifas que irán de 0 a 15 % para personas naturales y de 20 % para entidades extranjeras y personas naturales no residentes.

Las ganancias ocasionales quedaron en 15 %.

