Francisco Santos aseguró que los colombianos son “un 30 % más pobres” desde que Gustavo Petro es presidente

Gustavo Petro y Francisco Santos. Fotos: Colprensa.

El incremento del dólar en Colombia, que recientemente superó la cifra histórica de los 5 mil pesos, le ha causado duras críticas al Gobierno nacional. Uno de los mayores cuestionadores ha sido Francisco ‘Pacho’ Santos, quien no perdió oportunidad para arremeter, otra vez, contra el presidente Gustavo Petro.

Santos, que fue embajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno de Iván Duque, sostuvo una entrevista con la revista Semana, donde aseguró que, desde que Petro llegó al poder, los colombianos eran treinta por ciento más pobres. Incluso, aseguró que el salario mínimo se había devaluado abruptamente. Estas implicaciones, según el exdiplomático, eran responsabilidad netamente del jefe de Estado.

“Hoy somos un 30 % más pobres que cuando Colombia eligió a Gustavo Petro como presidente. Todo se mide en dólares, entonces el salario mínimo actualmente vale 30 % menos. Todo lo que importamos es más caro, es decir, los colombianos hoy somos más pobres”, señaló Pacho Santos.

Imagen de archivo. Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos. Foto: Colprensa - Camila Díaz

En otros apartes de su entrevista, el también exvicepresidente durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez la emprendió contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Para Santos, el que se haya dicho que se suspenderá la exploración petrolera ha causado una seria devaluación del peso colombiano ante la divisa estadounidense.

Para el exembajador es “una locura” que la jefa de cartera empezara “a decir: ‘sí vamos a continuar explorando petróleo, vamos a mejorar la situación de gas y los impuestos’, el dólar dejará de subir”, cuestionó Santos. Además, una vez más, señaló al primer mandatario de, supuestamente, ser “el único culpable de la subida del dólar”.

Según el exfuncionario público, Colombia sería la única nación del continente afectada por ese abrupto aumento del dólar y se debería, de acuerdo a Santos, con los comentarios que el gobierno Petro ha hecho públicos en las últimas semanas.

“Todos los países de la región viven con las mismas variables internacionales. Sin embargo, el peso colombiano se ha devaluado casi un 30 % desde junio. La única variable son las declaraciones del presidente”, aseveró Santos a Semana.

Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía. FOTO: Ministerio de Minas y Energía

No es por el único tema por el que Pacho Santos ha criticado al Gobierno. Días atrás, y ante la ola de inseguridad que sufre la ciudad de Barranquilla, el exvicepresidente exigió al presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, más acciones para enfrentar esta situación en la capital del Atlántico.

A través de su cuenta de Twitter, Santos denunció el hurto de la semana pasada en un bus que se dirigía hacia Cartagena. Así como lo indicó el exembajador de Colombia en Estados Unidos, los dos delincuentes se subieron al vehículo y atracaron a todos los pasajeros.

“La semana pasada en un bus que iba de Santa Marta a Cartagena se subieron 2 sicarios en la parada de Barranquilla y atracaron a todos los pasajeros. Al guarda le robaron el arma. @petrogustavo e @Ivan_Velasquez_ Su primer deber es proteger al ciudadano. ¡Menos carreta, más acción!”, manifestó Santos.

Además, ante la polémica por los millonarios gastos de la Presidencia de la República, Francisco Santos recordó cómo fue en la época de Álvaro Uribe Vélez cuando fue elegido en dos ocasiones e incluso le dio un consejo al jefe de Estado y la vicepresidenta Márquez. “En las dos elecciones y posesiones de Álvaro Uribe Vélez y yo no se hicieron fiestas ni celebraciones. Al contrario al otro día a las 6 a.m el 8 de agosto estuvimos en Valledupar. No había trago y el que quisiera tomar lo compraba. La austeridad comenzaba por casa. 8 años”, afirmó el exvicepresidente Francisco Santos.

SEGUIR LEYENDO: