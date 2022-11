Bad Bunny en Medellín: tuitera se hizo viral por presunta reventa de boletas falsas

Por la gran cantidad de mensajes que recibió, la usuaria de Twitter tuvo que restringir su cuenta.

La primera fecha del concierto de Bad Bunny en Medellín, este viernes 18 de noviembre, fue una fecha de alegría y sabrosura para varios colombianos afortunados que pudieron hacerse con una de las costosas boletas para su presentación en el estadio Atanasio Girardot. Al mismo tiempo, fue un dolor de cabeza para quienes resultaron estafados por quienes, aprovechándose de que las fechas en Colombia se vendieron en cuestión de horas, revendieron entradas digitales que eran falsas o tenían más de un portador. En una de las crecientes denuncias se vio involucrada Marcela Pacheco, una tuitera con más de 42 mil seguidores.

La primera denuncia la hizo un usuario identificado como @telotengo en la red social Twitter. La presunta víctima de estafa abrió un hilo de mensajes para explicar lo sucedido. “Octubre 19, 2022. Contacto a Marcela Pacheco para consultar el valor de la boleta, me informó que son seguras con QR y procedo a pagarle (1) boleta por valor de $620.000″, contó el tuitero.

El usuario dijo que, el 28 de octubre, le envió a Pacheco el nombre y la cédula de la persona que iba a asistir al concierto, de modo que la boleta digital quedara con estos datos. Sin embargo, cuando llegó al estadio para asistir al concierto, el personal de TuBoleta —la empresa que manejó la boletería de este evento— le informó que su entrada era falsa.

“Ansioso, decepcionado, iracundo y frustrado procedo a contactarme con la presunta estafadora. Le envié unos mensajes de texto porque donde estaba no tenía señal y logré que me contestara una llamada de celular. Me contestó el NOVIO, ni siquiera ella que fue la persona con la que hice el negocio. Cruzamos par de palabras donde le hablé FUERTE (por obvias razones) y de una se molesta. Como que pretendía que le diera un besito”, narró el usuario denunciante.

Según la víctima, la pareja de la presunta estafadora terminó la comunicación con un “Haz lo que se te de la perra hijueputa gana” y amenazó con no pagar el dinero captado si se atrevía a tomar acciones legales. “Pero claro, cualquier bobo hijueputa es guapo detrás de un celular. Apuesto que de frente no me hubiese dicho eso”, aseguró el usuario, quien lamentó haber perdido su inversión en transportes, alojamiento e indumentaria, además de la oportunidad de ver a la estrella del trap en vivo. Finalmente, prometió que tomaría acciones legales.

Una vez se publicó esta denuncia, otras personas también se animaron a contar sus propios casos. Al ser una persona medianamente reconocida en la red social, Marcela Pacheco intentó calmar la tormenta a su alrededor mediante un comunicado. Aseguró que devolverá el dinero recibido por las boletas que, aparentemente, ella también compró a un revendedor.

“La señora Marcela Pacheco en su calidad de emprendedora fue asaltada en su propia fe al confiar en personas inescrupulosas, por lo que quedó involucrada en esta lamentable situación”, dice la misiva.

El intento no prosperó. El matoneo en la red social continuó y, al cierre de este artículo, la cuenta de Marcela Pacheco en Twitter todavía estaba configurada como privada.

