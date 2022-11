Capturan a ‘La Mona’, el cerebro del tráfico de migrantes desde la frontera con Ecuador

Dentro del material probatorio recabado por las autoridades se encuentra una interceptación de una llamada en la que negocian el transporte de 40 migrantes, negociando que por cada uno se pagarían 160 dólares para que estos lleguen a Medellín. Foto de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación anunció que luego de operativos en Bello y Necoclí (Antioquia) fueron capturados alias La Mona y alias Walter, señalados de ser los principales dinamizadores de una estructura criminal conocida como Andes, que, en el último año, ha trasladado irregularmente migrantes de Haití, Cuba, China, Somalia, Nigeria, Angola, Pakistán, India y Bangladesh, entre otros países, desde la frontera con Ecuador hasta el Golfo de Urabá, en su tránsito hasta Estados Unidos.

“En Colombia, nuestros fiscales siguen actuando para obtener resultados, es así como quiero decirle a los colombianos que fueron capturados y judicializados dos de los principales dinamizadores de una red de tráfico de migrantes, que durante el último año ha movido irregularmente a ciudadanos de Haití, Cuba y distintos países de África y Asia, desde la frontera con Ecuador hasta las costas del Golfo de Urabá, con el propósito que pasen el Tapón del Darién y, además, lleguen hacia los Estados Unidos (sic)”, señaló el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

Los detenidos

Alias La Mona, que responde al nombre de Joanna Andrea Herrera Jaramillo, sería la responsable de definir los puntos de recogida de los migrantes en Ipiales (Nariño), el medio de transporte –por lo general vehículos particulares o buses de servicio público– y las rutas para moverlos por el país; así como el hospedaje, la alimentación y todos los aspectos necesarios para garantizar que llegaran a Necoclí (Antioquia).

Las evidencias dan cuenta de que esta mujer, al parecer, instrumentalizó a su hijo menor de edad y lo vinculó a algunas de las actividades ilícitas que ejercía.

A alias La Mona le fue imputado el delito de uso de menores para la comisión de delitos.Foto: Fiscalía General de la Nación.

El otro capturado es Walter Castro Siolo, alias Walter, presunto encargado de recibir a los migrantes en Urabá y coordinar el traslado a Capurganá y otros puntos costeros de Acandí (Chocó) para embarcarlos en lanchas con destino a Centroamérica o cruzar el denominado Tapón del Darién hacia Panamá.

Foto: Fiscalía General de la Nación.

En el curso de la investigación fueron detectados cinco eventos distintos en los que las autoridades interceptaron vehículos que transitaban con grupos de 7, 12 y hasta 40 migrantes.

Después de la captura, a tenor de la información de la Fiscalía, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los dos señalados dinamizadores de la red delictiva ‘Andes’ los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Adicionalmente, a alias La Mona le fue imputado el delito de uso de menores para la comisión de delitos.

El fiscal Barbosa finalmetne anunció que se dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a los dos procesados.

Las pruebas

Vale señalar que la captura de alias La Mona y de alias Walter fue posible gracias al trabajo conjunto de la Dijín de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía, que con apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

“Esta investigación contó con el apoyo, en Colombia, de la Dijín, un trabajo entre Dijín y CTI, que nos permitió lograr un abundante material probatorio para imputar los delitos de tráfico de migrantes y concierto para estos dos individuos”, advirtió el fiscal Barbosa.

Dentro del material probatorio recabado por las autoridades, y al que hace referencia el Fiscal General de la Nación se encuentra una interceptación de una llamada en la que negocian el transporte de 40 migrantes, negociando que por cada uno se pagarían 160 dólares para que estos lleguen a Medellín. A continuación se reproduce la grabación:

– Oiga, ¿a cómo me va a cargar, pues?

– ¿Pero qué?

– ¿Cómo así que qué? De Ipiales...

– Ah pero me toca llegar a trasbordarle... a usted no se puede así, le toca ir La Dorada, ¿no?

– Con tal de que me lleguen a Medellín...

– O sea, ¿los puedo trasbordar por Cali?

– No, por Cali no, porque yo necesito que el otro bus me los recoja a ellos. Necesito un solo bus para ellos, no dos ni tres.

– Ah bueno, entonces me toca trasbordarle en Neiva los 42 y de ahí que se los lleve para... los 40, el viaje es de 40, ¿no?

– Son 40, sí.

– Trasbordárselos en... en qué... en Neiva, que allá si le llega el Cootranshuila directo a Medellín y le dice a dónde se los deja.

– Exacto, que yo le diga a él, me los va a dejar en tal lado y ahí me los deje, y no que me vaya a poner problema.

– No, no, no, no, eso toca cuadrarlo así bien hablado. Si el man me dice sí, llévelos, sino busco otro.

– Exacto. Mire, yo voy a subir por ellos esta noche, o sea que los tengo acá en Ipiales mañana antes de mediodía.

– ¿Usted está en Pasto?

– No, yo estoy aquí ya en Ipiales. Tengo que pasarme al otro a buscarlos, a recogerlos. Ellos vienen en camino, entonces, como te digo, los tengo aquí antes de mediodía mañana. Yo qué necesito, que el bus esté en el parqueadero que yo no sea sino llegar con ellos derechito al parqueadero a montarlos. ¿Sí me entiende? Así lo necesito.

– ¿40? ¿Cuánto me va a dar?

– Te soy sincera, tengo varias ofertas, pero contigo me gusta trabajar. Tengo ofertas hasta 140 (mil pesos), pero yo sí obviamente sé que eso está muy regalado y que ustedes no les da, yo eso lo sé y soy muy consciente. Yo se los puedo pagar máximo, mi amor, a 160.

– ¿160 dólares por pasajero?

– Sí.

– ¿40?

– Sí, si me puedo rebuscar más yo le aviso.

