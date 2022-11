Leonel Álvarez, pretendido por Junior de Barranquilla, prefiere concentrar su atención en Rionegro

Leonel Álvarez en conferencia de prensa junto a Auli Oliveros tras la victoria 1-0 contra DIM / (YouTube: División Mayor)

Próximo a cumplir un año desde que fue contratado por Rionegro Águilas como director técnico, el estratega antioqueño Leonel Álvarez puede presumir de haber dirigido 44 partidos en El Nido con 17 triunfos, 13 empates y 14 derrotas en la temporada 2022 de la Liga BetPlay.

Sexto en la tabla de reclasificación y con altas posibilidades de avanzar a un torneo internacional Conmebol para la campaña 2023 del fútbol profesional, Álvarez tiene situado a Rionegro Águilas en el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo B en los cuadrangulares semifinales, luego de haber sido segundo en la fase de “todos contra todos” de la Liga BetPlay II 2022 con 33 puntos.

Con la ventaja del punto invisible en caso de empate con Deportivo Independiente Medellín (DIM), América de Cali o Deportivo Pasto, el equipo dorado tiene puntaje perfecto y no ha recibido gol en contra alguno durante el desarrollo de la postemporada en la primera división colombiana:

El éxito de Rionegro, líder absoluto de su cuadrangular, puede derivar en un daño colateral, pues disparará el valor de los protagonistas de esta gran campaña, comenzando por el del técnico mismo.

Y es que Leonel Álvarez ha tenido la oportunidad de dirigir al DIM, a Once Caldas, a Rionegro Águilas y a Deportivo Cali en la primera división colombiana, pero tendría latente la opción de ser contratado por Junior de Barranquilla, luego de la especulación suscitada por los panelistas del programa El Alargue en la emisora Caracol Radio. Estas fueron las palabras de Leonel en diálogo con el medio sonoro del Grupo Prisa español el 14 de noviembre:

Yo no he tenido ninguna llamada. A lo mejor, pero yo desconozco cualquier acercamiento de cualquier equipo. Sí suena uno, antes de estar en Águilas Doradas. He sonado para varios sin tener equipos, como Medellín Nacional y Junior. Parezco la novia de todo mundo en ese tiempo y resulta que venían hinchas y me felicitaban, pero resulta que yo no he tenido ninguna conversación. Es más, me conocen tanto, que yo ni siquiera contesto el teléfono para esos temas y tampoco conversaría, porque yo tengo un representante y él se encarga de eso. Yo desconozco, pero puede que hayan hablado, no sé. Los directivos del Junior también son muy profesionales.

Y es que no es para menos, pues el estratega oriundo de Remedios (Antioquia) está netamente concentrado en su proyecto deportivo con las águilas doradas y no quiere enfocar su atención en otra cosa, hasta tanto no termine el campeonato de primera división del segundo semestre y se sepa qué pasará con el equipo rionegrero a nivel nacional e internacional:

La ciudad debe sentirse feliz con el equipo que tiene, con los resultados que se han logrado. Queremos darle más buenas noticias a Rionegro, como clasificar a la final y ser campeones. Todavía falta y hay que tener humildad para recorrer el camino, más cortico para nosotros, y que hace que sea más difícil

Junior de Barranquilla, por su parte, no la pasa nada bien luego del subcampeonato de Copa BetPlay 2022 contra Millonarios y viendo que solo lleva un punto de 9 posibles en tres fechas jugadas dentro del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II 2022.

Los dirigidos por Julio Comesaña recibirán a Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez este miércoles 16 de noviembre desde las 4:00 p. m.

