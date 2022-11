Duro cuestionamiento al colombiano Alfredo Morelos tras su sequía de goles: “es una decepción”

El delantero colombiano Alfredo Morelos está teniendo una de sus peores temporadas con el Rangers F.C. Imagen: Reuters/Lee Smith

La temporada de fútbol europeo llegó a una pausa obligada debido al inicio de la Copa Mundial de Qatar 2022 y con esto, varias evaluaciones sobre el primer tramo de campaña han comenzado a darse y los colombianos no han tenido análisis amables por su rendimiento. Las lesiones, la desconfianza con la pelota y la sequía de goles han hecho de esta primera parte de competencias, un reto por superar, especialmente para un jugador que todavía está en proceso de resarcirse con el equipo.

Este es el caso del delantero Alfredo Morelos, quien milita en el Rangers F.C. de Escocia. El búfalo, quien tuvo una excelente temporada pasada, ahora está luchando por regresar a su mejor nivel. Lesiones y actos de indisciplina lo han alejado del equipo titular, dirigido por el exfutbolista Giovanni van Bronckhorst y no ha conseguido aprovechar las oportunidades que le brindan, haciendo que se empiece a dudar sobre su estadía en el club.

Luego del empate de los Gers ante St. Mirren 1-1, encuentro que justamente fue el primero donde el colombiano jugó los 90 minutos completos, pero no firmó ningún pase o anotación, el exfutbolista neerlandés Arthur Numan quien también defendió la camiseta del Rangers F.C. criticó duramente el rendimiento del oriundo de Cereté.

En sus declaraciones Numan afirmó que las veces que Alfredo ha estado disponible, no ha aportado a los buenos resultados del equipo y que como delantero sus actuaciones han sido una decepción:

“Quiero ver más de Alfredo Morelos. Cuando ha estado disponible esta temporada, su contribución no ha sido lo suficientemente buena. Para un delantero con tanto talento ha sido una decepción. Menos mal que el equipo ha contado con Antonio Colak esta campaña para meter los goles.

Posteriormente, se le mencionó sobre la posibilidad de que Morelos tal vez no esté jugando bien porque todavía no ha concretado su futuro en el cuadro escocés a lo que el exfutbolista afirmó que esta no debería ser razón alguna para no jugar al máximo potencial, teniendo en cuenta que a día de hoy todavía hacen parte del club y, por lo tanto, deben cumplir con su trabajo:

“Tal vez se queden en Rangers y firmen nuevos contratos. No tengo idea de cuál es la situación con las conversaciones que pueden o no estar ocurriendo. Sin embargo, lo que sí sé es que, ya sea que se queden o se vayan, deberían mostrar más. Deberían buscar producir bienes para el club, los aficionados, el entrenador y para ellos mismos”

El cambio de Morelos esta temporada ha sido bastante radical teniendo en cuenta los números que estableció la temporada pasada. Durante esta campaña el ariete ha jugado un total de 19 partidos dentro de los cuales solo ha anotado 3 goles y entregado una asistencia, estadísticas bastante precarias teniendo en cuenta sus 18 goles y 8 asistencias del ciclo pasado.

Cabe recordar que el contrato de Alfredo con Rangers finaliza en mayo de 2023 y según su última tendencia de rendimiento, las directivas del club podrían no ofrecerle una extensión al atacante de 26 años de edad, por lo que necesita comenzar a ver más constantemente el fondo de la red.





