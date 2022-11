Colombia no pudo derrotar a Puerto Rico y complicó su clasificación al Mundial de la Fiba 2023

Puerto Rico derrotó a Colombia en la fecha 9 del grupo F en las eliminatorias 2023 del Mundial de la Fiba en América

Nada pudo hacer la selección Colombia de baloncesto para derrotar a su par de Puerto Rico en la noche del viernes 11 de noviembre durante el desarrollo de su noveno partido en el grupo F de la Clasificación de la Fiba Américas para la Copa del Mundo de Baloncesto 2023.

Con un arroyador resultado de 91-79, el seleccionado centroamericano derrotó a Colombia en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Un Puerto Rico, guiado por 22 puntos del reserva Stephen Thompson Jr., logró mantenerse con vida para clasificarse al Mundial de Baloncesto 2023.

A falta de tres juegos por disputar para Colombia (vs. Estados Unidos en Washington DC); (vs. México en Barranquilla); (y vs. Puerto Rico en Barranquilla), el equipo nacional marcha último en la tabla de posiciones de la clasificación a la copa mundial en las eliminatorias americanas.

Con 12 puntos obtenidos en tres victorias y seis derrotas, el equipo cafetero es sexto y se aleja de los primeros tres lugares que hoy ocupan Estados Unidos, México y Brasil:

Standings provided by Sofascore

Cabe recordar que por cada partido ganado un equipo suma dos puntos y por cada juego perdido, suma uno. En caso de ausencia, no se suma y el criterio de desempate es el enfrentamiento directo. Colombia podrá sumar un máximo de 18 puntos, por lo que tiene que esperar un milagro para que los de arriba no sumen más y se queden con los cupos para la cita orbital de 2023 en la que serán sede Filipinas, Japón e Indonesia durante el 25 de agosto y el 10 de septiembre de 2023.

El armador puertorriqueño Tremont Waters tomó la ofensiva en sus manos y con dos triples seguidos, abrió el marcador 15-8, lo que derivó en un pedido de tiempo de Colombia a los jueces Juan Fernández, Norval Young y José Fernández.

13 de los primeros 15 tantos que Puerto Rico había anotado hasta ese momento, fueron producto de la ofensiva liderada por Tremont Waters. Los colombianos posteriormente reaccionaron, y con tres canastos corridos –de los cuales dos fueron de Andrés Ibargüen– pudieron igualar el encuentro 17-17, llevando a que el director técnico de Puerto Rico, Nelson Colón, solicitara tiempo.

Puerto Rico cerró el primer periodo a su favor, 19-18 y el segundo lo ganó 20-17. Colombia se quedó con el tercer cuarto 19-24 y los puertorriqueños ganaron 33-20 en el último tramo.

Para el segundo periodo, Colón cambió a varios jugadores, entrando entonces Chris Ortiz y Stephen Thompson, quienes se combinaron para encestar 13 puntos y ampliar así la superioridad puertorriqueña 34-24, estableciendo la ventaja más amplia del encuentro.

Colombia reaccionó y gracias a un avance de 9-0, incluyendo un par de triples de Tonny Trocha, acercó el juego 34-33, pero nuevamente llegó Waters a imponer respeto ofensivo, y con un canasto, le volvió el aire al quinteto local 36-33.

Luego, Gian Clavell, quien se había perdido los últimos dos juegos, encestó un lanzamiento triple para cerrar la primera mitad del partido, 39-35.

Puerto Rico, con canastos seguidos de Clavell y Waters, les dio ventaja 47-40, pero Colombia atizó cinco triples en un corto periodo de tiempo para irse al frente 51-55, provocando que Colón pidiera tiempo.

Los puertorriqueños lograron reaccionar, pero también así los colombianos, y con otro triple, esta vez de Michaell Jackson, tomaron la delantera y cerrar el tercer periodo 58-59.

Sin embargo, a Colombia le faltó la decisión e imponencia en el último periodo y se quedó sin fuerzas para sobreponerse a Puerto Rico, equipo que aprovechó esa oportunidad, y con un par de canastos de larga distancia de Thompson, los locales retomaron la ventaja 68-61.

El próximo partido de Puerto Rico será el lunes ante Uruguay, también en el coliseo Roberto Clemente de San Juan, mientras que Colombia se enfrentará a Estados Unidos el lunes 14 de noviembre de 2022.

Las últimas fechas de Colombia se jugarán el 23 y 26 de febrero contra México y Puerto Rico.

Ficha técnica:

91. Puerto Rico (19+20+19+33): Ismael Romero (11), Tremont Waters (21), Gian Clavell (19), Stephen Thompson (22), George Conditt (4), Chris Ortiz (9), Devon Collier (-), Tjader Fernández (2), Aleem Ford (-), Javier Mojica (-) y Ethan Thompson (3).

Director técnico: Nelson Colón.

79. Colombia (18+17+24+20): Luis Almanza (-), Braian Angola (22), Andrés Ibarguen (13), Romario Roque (7), Tonny Trocha (14), Michaell Jackson (11), Juan Tello (10) y Sebastián Valencia (2).

Director técnico: Guillermo Moreno.

Árbitros: Juan Fernández (ARG), Norval Young (IVB) y José Fernández (CRC).

