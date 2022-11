Gerard Piqué y Clara Chía: críticas a la joven por descuido en la imagen del futbolista

Gordo y descuidado, le dicen a Clara Chía que tiene a su novio Gerard Piqué (Fotos: Revista ¡Hola! / Instagram/@holacom)

El pasado 5 de noviembre, Gerard Piqué anunció su retiro definitivo de las canchas de fútbol como jugador profesional, sin embargo, el zaguero blaugrana no descartó que en un futuro intentara volver, ya fuera como parte del cuerpo directivo o técnico del equipo culé.

“En una relación de tanto amor como la del Barça y yo creo que era el momento de dejarnos un poco de espacio”, manifestó el zaguero central, quien dejó una puerta abierta para su regreso a la institución desde otro rol: “Estoy convencido que volveré a estar aquí”.

Pero esto no es lo único que ha llamado la atención en medio de su separación de la cantante colombiana Shakira y su nueva relación con Clara Chía, una joven de 23 años que se robó el corazón del deportista y logró arrebatárselo a la que es considerada una de las mujeres más bellas del planeta.

Los comentarios en contra del futbolista no han parado en las redes sociales, así como las críticas después de terminar una de sus presentaciones con el Barça mientras se dirigía a los camerinos con sus compañeros y se quitó la camiseta del club culé. Mientras le entregaba la prenda a un niño que lloraba gritando su nombre, quedó en evidencia el mal estado físico en el que se encuentra desde que comenzó su nuevo noviazgo.

Se observa a un Piqué cansado, con el abdomen descuidado, ya que se ve un poco flácido y sus pectorales están caídos, y también quedó en evidencia que los años comienzan a pasarle factura. Los comentarios en las redes sociales hacen referencia a la mala mano que tendría Clara Chía y al sentimiento de culpa le ha pegado duro al español.

A continuación, el video de Gerard Piqué por el que dicen que su novia no tendría buena mano como Shakira:

Las redes sociales no perdonan y dicen que el futbolista estaría pasado de kilos en su retiro del fútbol profesional

Polémicas declaraciones del mejor amigo de Piqué

En esta oportunidad, el periodista de radio y televisión Jordi Basté, muy cercano al entorno del futbolista, salió en defensa del exintegrante del Barça y sorprendió con unas declaraciones que planteó una duda entre los seguidores de Piqué, pues aseguró que no fue el jugador el infiel, sino que contrario a lo que se ha afirmado en repetidas ocasiones, habría sido Shakira.

“Gerard Piqué no habría sido el malo de la relación, no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película y hasta que no sepamos cuáles fueron los detalles de la ruptura, no lo tendríamos que decir. En la vida todo tiene matices y algunos les sorprenderán”, expresó el comunicador para El Nacionat.cat.

También dijo que quizás era la colombiana quien quería el divorcio y no Piqué, quizás es él quien quiere marcharse de Barcelona con los niños y no la artista, por lo que Jordi Basté afirmó que el futbolista se sintió en libertad de salir con su joven pareja.

“Quizás es justo lo contrario de cómo se ha explicado, sobre todo cuando se refiere a su vida personal”, informó.

