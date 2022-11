Mamá de Egan Bernal tendrá que ser operada de nuevo: “La patología lamentablemente salió positiva”

Egan Bernal junto a su mamá Flor Marina Gómez Foto: Instagram @marinagomezv

Flor Marina Gómez, madre del ciclista colombiano Egan Bernal, reveló que a pesar de la extirpación de seno y las sesiones de quimioterapia, la patología salió positiva, por lo que deberá someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico en los próximos días. La mujer ha venido relatando cómo avanza el proceso y cada uno de los pasos que ha seguido para superar este duro momento de su vida.

“Para las personas que han seguido mi proceso de cáncer de mama, después de la mastectomía, estábamos de la espera de la patología, lamentablemente salió positiva, lo cual quiere decir que debo ingresar de nuevo a cirugía para hacer un vaciamiento axilar. Pero bueno vamos con toda, vamos con la misma actitud a seguir luchando”.

Flor Marina Gómez, madre de Egan Bernal volverá al quirófano

Este video contrasta con las declaraciones que dio Marina en el programa ‘La Red’ en donde contó cómo fue todo su proceso desde que se enteró que padecía cáncer de mama: “Si a uno le mencionan el cáncer, uno de una vez lo relaciona con la muerte. Era muy difícil, yo no lo asimilaba. Decía que eso no me podía estar pasando a mí, todo porque me sentía muy saludable. Yo sentía que la gente se había equivocado. El aliento siempre fue que estaba en etapa 2 y que se había detectado a tiempo”, comentó.

Este año ha sido complejo para la familia del pedalista colombiano, pues todo coincidió con el accidente de Egan mientras entrenaba, dejándolo largos meses en recuperación tras haberse roto varios huesos. Una vez pudo la oportunidad de volver a Europa para seguir su recuperación con el Ineos, Egan no quería viajar, según contó su mamá, pues no quería dejarla viviendo este proceso sin su compañía a lo que la mamá le dijo que se fuera, según relató Flor:

“Acabábamos de superar todo lo que había pasado con Egan. Él dijo que no quería irse porque no quería dejarme así, pero yo le dije que tenía que irse”. Bernal finalmente se fue y la historia del cáncer de su mamá posteriormente se dio a conocer por cuenta de ella misma.

Desde entonces, asistió a los chequeos y tratamientos necesarios hasta terminar las quimioterapias, las cuales terminó sobre el final del mes de septiembre, para lo que subieron algunas imágenes con su familia celebrando el cierre de ese ciclo en medio de su enfermedad, sin embargo, ahora deberá continuar con el proceso para poder revertir el examen patológico que le salió positivo.

Marina desde siempre ha aprovechado para decirle a las mujeres que se cuiden y se que tengan mucha fortaleza para poder superar este tipo de enfermedades, para lo que además contó que le ha ayudado mucho el deporte para sentirse fuerte: “Haber hecho ejercicio durante un buen tiempo, me preparó para estar fuerte. Tenía muy buena masa muscular, para mi edad. Mi invitación es que las mujeres se hagan el autoexamen y que vayan a los chequeos frecuentes”, terminaba de decir para el programa de farándula.

