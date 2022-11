Alcalde de Quibdó fue denunciado penalmente por amenazar al personero municipal

Domingo Remos, personero de Quibdó, Chocó

El personero de Quibdó, Domingo Ramos, denunció penalmente al alcalde de ese municipio, Martín Sánchez, por presuntas amenazas de muerte que estaría recibiendo de su parte.

Ramos basa su denuncia en unas capturas de pantalla que recibió en las que se puede ver una conversación de WhatsApp entre quien sería el alcalde y un desconocido, que mostraría una intención de atentar contra su vida. Así lo dio a conocer la Revista Semana.

La conversación, difundida por el medio mencionado, fue la siguiente:

Alcalde: es hp hay que moverle investigación, ya salió a La W soplando todo, es un hp pero no le van a creer, yo soy el alcalde, él un pobre hp.

Desconocido: ¡el problema es que estamos calientes jefe y hacer cualquier cosa ahora contra ese perro es un problema!

Alcalde: ¿los pelaos que me hablaste que día ya llegaron acá?

Desconocido: sí, sr. Son de Medellín, ellos están listos, ¿pero ahora con ese escándalo que?

Alcalde: ¡no pasa nada, seguimos adelante!

Desconocido: pero ahora estamos en el ojo público, jefe, hay que tener cuidado.

Alcalde: también hay que mover el asunto aquel de la investigación por hechos de corrupción, ahí lo jodemos también.

Desconocido: ahí sí podemos avanzar con discreción y sigilosamente sin que él sospeche que estamos detrás, es mejor que mandarlo a callar aún.

Alcalde: ¡lo que sea, hermano, pero hay que hacer algo y rápido! antes de que sea tarde y ya no haya nada que hacer.

“El pasado 4 de agosto del año en curso, interpuse una denuncia penal en contra de la Administración municipal de Quibdó, por un presunto sobrecosto del contrato 697 de diciembre de 2020, desde esa fecha he venido observando que estoy siendo vigilado por personas sospechosas”, dice la denuncia interpuesta por el personero.

La polémica entre el alcalde y el personero de Quibdó

Según dijo el personero Domingo Ramos en una entrevista con Semana, el alcalde de Quibdó lo estaría amenazando por las denuncias que ha hecho en su contra por la creciente violencia que se ha presentado en el municipio. “Yo era el único que salía a dar la cara acerca del tema y la realidad en la cual estamos inmersos por cuenta de la violencia, en ese momento no salía el alcalde, ni el gobernador a dar la cara”, dijo Ramos.

De hecho, la emisora W Radio reveló un audio en el que se puede escuchar a Ramos hablando de hechos que comprometerían seriamente a Martín Sánchez:

“Yo sé que él anda diciendo que me saca de aquí de la personería, ya me dijeron que está moviéndose en la Procuraduría para que me destituyan, igual yo ya estoy preparado para lo que sea, yo tengo como manifestar que él mandó a matar a un abogado reconocido aquí en la ciudad de Quibdó porque iba a hablar de los problemas del municipio, también sé lo que le mando a hacer a un excandidato que lo estaba molestando, yo sé las trampas que hizo para ganar, él verá si se mete conmigo, esperemos a ver quién pierde más”, dijo Ramos.

Al respecto, el alcalde en emisora con la emisora que reveló el audio, dijo: “a mí me da vergüenza con el país, con las nuevas generaciones que deben ver a sus representantes como ejemplo, yo he procurado ser ejemplo en nuestro territorio”.

Sobre el homicidio, aseguró: “él se refiere a un homicidio del que otra persona ya me había sindicado y eso ya está esclarecido, esa persona no pudo comprobar y este señor cayó las mismas y tendrá que soportar por esa injuria. Ahí en el expediente está quienes fueron los actores intelectuales, unas bandas que están en Quibdó fueron los que mandaron a matar a ese abogado”.

El abogado al que se refiere Ramos en el audio, según la W, es Charly Moreno, asesinado el pasado 8 de agosto de 2021, hecho por el cual fue capturado un hombre conocido como alias ‘Fuga’. A pesar de que Sánchez aseguró que el proceso ya se resolvió, la madre del abogado, Teresa Mosquera, dijo que no es cierto.

“Me parece una falta a la verdad porque yo, que soy la mamá, no tengo nada claro. La Fiscalía no se ha comunicado con nosotros y el caso lo están apenas investigando, entonces no sé por qué el alcalde dice que está esclarecido (…) no quiero que el asesinato de mi hijo quede impune”, dijo la madre del abogado.

