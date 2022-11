Tatiana Murillo, la ‘Barbie colombiana’, sorprendió al mostrar su antes y después

Foto: Instagram @tatianamurillooficial

Tatiana Murillo, más conocida en las redes sociales como la ‘Barbie colombiana’, es una de las modelos más cotroversiales en el país, debido a la cantidad de cirugías plásticas a las que se ha sometido para cumplir con su objetivo de parecerse a la famosa muñeca que es la imagen principal de la marca de muñecas y accesorios Mattel.

En sus redes sociales, la modelo nacida en Cartago, Valle del Cauca, suele revelar detalles de su vida diaria y dar consejos de empoderamiento a otras mujeres que, como ella, son madres solteras. Además, Murillo no teme hablar a detalle sobre sus procedimientos estéticos y los de su hija menor de edad, así como tampoco esconde cómo se veía antes de pasar por el quirófano.

Recientemente, la famosa modelo publicó un video en su cuenta oficial de TikTok realizando un famosos trend que utiliza la canción de Pedro Infante para hacer referencia a un gran cambio de apariencia, luego de que alguien rechazara al protagonista. “Cambia tanto que los que te conocieron no te reconozcan”, escribió la famosa en la descripción del video.

Aquí puede ver el video en el que la ‘Barbie colombiana’ muestra cómo fue su cambio:

En la grabación se ve en principio una imagen de Murillo cargando a su hija cuando apenas era una bebé y el cambio es evidente cuando muestra una imagen actual de ella. Cabello, tamaño de los labios, nariz, senos, abdomen y demás, poco reflejo de la Tatiana Murillo que creció en Cartago y quedó embarazada muy joven.

En los comentarios, como ya es común para la modelo, algunos aplauden su belleza y similitud con las famosas muñecas estadounidenses, mientras que sus detractores señalan que la modelo ha exagerado con su uso del bisturí. Sin embargo, en este video una pregunta se hizo popular entre los internautas, “¿como hiciste para cambiar de color de piel?”.

Tatiana Murillo se ha referido con total tranquilidad a los procesos a los que se ha sometido para lograr su cambio de apariencia, es por eso que ya anteriormente la modelo había explicado que se arriesgó a probar un tratamiento experimental para cambiar el color de su piel. “Llevo cinco años en un proceso de aclaramiento, avalado por nadie y con un doctor al que le di el aval para que, prácticamente, experimentara en mí, tanto con ‘peelings’ (exfoliación química) como con láseres”, señaló en un video anterior.

Vea aquí el cambio de Tatiana Murillo y su hija Sofía, quien desde los 12 años se ha realizado cirugías plásticas:

Según reveló la misma modelo, aunque no ha dado detalles sobre el doctor que le realiza el tratamiento, este ha sido un proceso bastante difícil para ella, pues su piel ha experimentado algunas consecuencias temporales, pero finalmente le ha funcionado. “Se me ha puesto la piel roja, escamada, me ha dolido y me ha pasado de todo. Por eso les digo que soy una rata de laboratorio, porque este tratamiento es experimental, aunque a mí me ha dado muy buenos resultados, afortunadamente”.

Murillo detalló que a pesar de esos problemas que ha tenido su piel, el tono oscuro de su cuerpo sí se ha reducido considerablemente, especialmente en su rostro. “Nunca me ha pasado nada malo. Mi cuerpo es más oscuro que mi cara, pero hemos logrado aclararle como tres tonos, mientras que en mi rostro como cinco”, explicó.

Sus seguidores, por lo pronto, aunque señalan que la modelo se ve muy bien con sus cambios, también se preocupan por lo que le pueda suceder a futuro a la famosa. “No te da miedo adquirir un cáncer en la piel o algo peor”; “La única manera que funcione y que sea permanente, es matando los melanocitos”; “ojalá no tengas efectos secundarios y estés bien de salud”, se lee en algunos comentarios.

