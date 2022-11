Sebastián Viera no se perdona la expulsión que derivó en la derrota del Junior ante el Deportivo Pereira

Luego de poner el empate 3-3 ante el Deportivo Pereira, el capitán del Junior vio la roja. Captura Win Sports

Junior de Barranquilla comenzó con pie izquierdo el arranque de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor II tras caer en su visita 4-3 ante el Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas, que fue testigo de las emociones que se presentaron entre el Matecañas y Tiburones.

Además de los siete goles en la Perla del Otún, otro de los hechos que llamó la atención y que fue tendencia en redes sociales fue la expulsión del portero Sebastián Viera, que pasó de villano a héroe en cuestión de segundos tras anotar el 3-3 desde los doce pasos para luego quitarse la camiseta durante la celebración, que le valió para ver la segunda amarilla e irse a las duchas y dejar a su escuadra con nueve hombres.

El portero del Junior de Barranquilla vio la roja luego de quitarse la camiseta tras marcar el 3-3 ante el Deportivo Pereira. Tomado de Win Sports.

Lo que era un punto de oro para los dirigidos por Julio Avelino Comesaña se esfumó con el correr de los minutos, dado que el Deportivo Pereira se volcó al ataque y encontró el cuarto tanto en el tiempo de adición, gracias Jhonny Vásquez, que tras un tiro de esquina remató de derecha para dejar las cosas 4-3.

Lo cierto es que esta situación sigue dando de que hablar y más con la experiencia de Sebastián Viera, que luego del grosero error salió a dar declaraciones de lo sucedido el pasado domingo 6 de noviembre ante el Deportivo Pereira.

El portero uruguayo habló para el periódico El Heraldo de lo que fue su polémica expulsión ante el Deportivo Pereira: “No pensaba en cómo festejarlo ni nada. Solo pensaba en meter el gol porque era lo último del partido. Fue una reacción sin pensar, una reacción de la que caigo en cuenta cuando me acerco a la zona técnica y Héctor Fabio (Báez) me dice que tengo amarilla. Allí recién se me cae la ficha a mí y me doy cuenta de que tenía tarjeta y que me iban a expulsar. Fue algo rápido que no lo pensé, lamentablemente. Nunca lo tuve presente. Pensé en otras cosas, menos en eso (…) obviamente la mía fue diferencial. Quedaban cuatro minutos, y obviamente influyó, pero bueno, qué le vamos a hacer”.

De igual manera, el exVillarreal manifestó que no pareció justa la primera tarjeta amarilla que le puso Diego Escalante por perdida de tiempo. “El árbitro revisaba el VAR y yo nada más estaba pensando: ‘cómo voy a patearlo’. Vi que era el minuto 90, y puse la pelota. De verdad, nada más pensaba en cómo iba a patear ese penal. Sabía que era lo último. Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo”.

Así mismo, el golero declaró que ofreció excusas a sus compañeros y que espera que este miércoles ante Millonarios se pueda revertir la situación: “Obviamente, presenté disculpas a mis compañeros. Eso está claro. Recibí el apoyo de ellos. Lamentablemente, se perdió el partido, eso agrandó el error, y me dolió mucho más. Es algo inexplicable. Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones… no me lo perdono yo”.

