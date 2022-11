Aida Victoria se refirió a la supuesta brujería que le hicieron a Nicky Jam: “Todo eso trae ruina”

Aida Victoria Merlano, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

Uno de los temas de la farándula internacional que más está sonando por estos días tiene por protagonistas a Nicky Jam y su expareja, Aleska Génesis. ¿Qué pasó? Pues bien, la modelo anda en boca de todo el mundo después de que empezaran a circular unos videos que la retratan haciéndole supuestamente brujería al cantante urbano, una especie de amarre para recuperar su amor.

Pues bien, además de todos los usuarios en redes sociales que han opinado sobre el tema, los medios de comunicación y fanáticos del intérprete de ‘Hasta el amanecer’, quien recientemente también salió a dar su punto de vista fue Aida Victoria Merlano.

De este modo, este lunes 7 de noviembre la influenciadora abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram y uno de sus tantos seguidores le envió el siguiente interrogante: “¿Qué te parece la brujería que le están montando a Nicky Jam?”; ante lo planteado la barranquillera contestó haciendo uso de su sentido del humor, como generalmente lo hace.

“Triste porque yo pensé que un hombre enamorado regalaba un Lamborghini, y no, era un hombre embrujado”, a su vez, redactó sobre la imagen: “Hablando en serio, eso está muy fuerte”.

Aquí lo compartido por la creadora de contenido barranquillera:

Sin embargo, aunque entre sus seguidores hubo quien quisiera saber su opinión en torno a este tema, también hubo quien no supiera nada al respecto y le comentara: “Cuál es ese cuento que no me lo sé”; y fue entonces cuando la creadora de contenido se dedicó a explicar con lujo de detalles lo que ha estado pasando entre Génesis y Nicky Jam.

“Yo todavía estoy erizada. No sé qué da más miedo: Si pensar que ella lo hace, ella que está rica y buena, o que cualquiera... Yo estoy así viendo qué vuela porque de que las hay, las hay .. Resulta que está la ex en videollamda, se filtraron los videos, hay 24 horas de video, está ella con una bruja al lado”.

Más adelante en su relato, Merlano comenta cómicamente que ha estado enviando el nombre del reguetonero a diferentes grupos de oración y se compadeció de él al decir: “Pobre Nicky Jam”.

Finalmente, Aida Victoria Merlano quiso dejar algunas de las conclusiones que le dejó esta situación: “Hoy aprendimos: 1. no le cuenten sus secretos más íntimos a nadie, 2. no confíen en la brujería que eso trae ruina, 3. Por si acaso, no coman ni tomen nada en casa ajena, 4. Todas las historias tienen 2 versiones, hay que escuchar ambas”.

Aida Victoria se refirió a la supuesta brujería que le hicieron a Nicky Jam: “Todo eso trae ruina”. Foto: Historias de Instagram @aidavictoriam

¿Qué han dicho Aleska Génesis y Nicky Jam sobre el escándalo?:

Una vez estalló el escándalo, la venezolana reapareció en las redes sociales y dejó el siguiente mensaje sin referirse directamente a la polémica.

La modelo venezolana, Génesis Aleska, es acusada de hacerle brujería a Nicky Jam para evitar que se aleje de ella. Tomada de Instagram @rechismes

Por su parte, el cantante urbano compartió una InstaStorie con la que dio cuenta de que aparentemente toda esta situación le ha sacado risas.

No sobra mencionar que, Nicky Jam salió con la modelo venezolana durante aproximadamente siete meses. Fue en abril pasado que se conoció que su relación sentimental había terminado, hasta el día de hoy no son claros los motivos por los cuales decidieron separarse.

Nicky Jam se pronuncia sobre supuesta brujería que le están haciendo

