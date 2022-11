Sebastián Becaccece fue ofrecido al Junior de Barranquilla para reemplazar a Julio Avelino Comesaña

La última experiencia de Sebastián Becaccece como entrenador fue en Defensa y Justisia.

Este domingo 6 de noviembre el Junior de Barranquilla comenzará su camino en el Cuadrangular A de la Liga BetPlay Dimayor II, ante el Deportivo Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas. Cabe recordar que además del conjunto Matecaña, el cuadro Tiburón se medirá ante Millonarios e Independiente Santa Fe.

El ambiente en la escuadra barranquillera no es el más óptimo, teniendo en cuenta que entre semana los dirigidos por Julio Avelino Comesaña cayeron en el Nemesio Camacho El Campín por la final de la Copa Colombia 2-0 ante Millonarios con anotaciones de Luis Carlos Ruiz y Macalister Silva para dar la vuelta olímpica en el Coloso de la 57.

La derrota del Junior en la capital de república generó todo tipo de críticas tanto en la prensa barranquillera como en la afición que le reprochó el planteamiento al entrenador Julio Avelino Comesaña en su llegada a la Arenosa por considerarlo muy conservador.

Desde que volvió a su décimo ciclo en el Junior de Barranquilla, Julio Avelino Comesaña ha dirigido un total de 12 encuentros con un saldo de siete victorias, un empate y cuatro derrotas. No obstante, el uruguayo ha sido duramente cuestionado por el juego que ha venido mostrando sus dirigidos.

Ante esta situación comenzaron a surgir rumores sobre la continuidad de Julio Avelino Comesaña que llegó a tomar las riendas del Junior, el pasado 12 de septiembre, para ocupar la vacante que dejó el argentino Juan Cruz Real.

De acuerdo a la información del sitio web El Bordillo, a Fuad Char máximo accionista del cuadro barranquillero, le ofrecieron a un entrenador argentino con pasado en la Albiceleste y que también estuvo en la órbita de Atlético Nacional para reemplazar a Hernán Darío Herrera.

El técnico que fue ofrecido para el relevo de Comesaña en el argentino Sebastián Becaccece. El estratega de 41 años fue asistente técnico de Jorge Sampaoli en la selección gaucha que compitió en Rusia 2018. Su última experiencia como entrenador fue con Defensa y Justicia, al que sacó campeón de la Recopa Suramericana en 2021 al imponerse por penales al Palmeiras de Brasil.

El argentino también estuvo en el radar de Atlético Nacional. Tomado de @PTiburona

La negociación no será fácil dado el alto costo que significaría tener a Sebastián Becaccece por el precio del dólar que tiene en alertas no solo al Junior, si no a varios equipo de rentado nacional que se verían afectados para hacer contrataciones de cara al primer semestre del 2023.

Tras varios años como asistente técnico en Perú, Argentina y Chile, Sebastián Becaccece tuvo su primera oportunidad como técnico en propiedad en el país austral en 2016 para dirigir a la Universidad Chile, en el que no le fue nada bien.

Luego de su paso sin pena ni gloria por Chile, emigró a su país natal para tomar las riendas del Defensa y Justicia. Posteriormente, integró el cuerpo técnico de la selección Argentina sub-20 y de Mayores para regresar al Halcón de Varela en 2018, también dirigió a Racing de Avellaneda e Independiente.

