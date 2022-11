“Por cada 1.500 estudiantes, hay un psicólogo”: ministro de Educación habla del déficit que hay en la atención de la salud mental en el país

Alejandro Gaviria, ministro de Educación. FOTO: Ministerio de Educación

La salud mental es uno de los temas que más le preocupan al Ministerio de Educación, de acuerdo con lo que comentó el jefe de esa cartera gubernamental Alejandro Gaviria. En una entrevista con Blu Radio, el funcionario destacó que desde la academia es necesario hacer frente a las afectaciones emocionales y psicológicas que puedan tener niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tal y como detalló en su conversación con esa emisora, la salud mental tuvo un punto de quiebre durante la pandemia de coronavirus que golpeó al mundo hacia el año 2020.

“Yo he tratado de transmitir un mensaje que es en el que yo creo y es que la salud mental no es solo de un psicólogo, es un tema que se construye desde todos los ámbitos. Lo primero que tenemos que hacer para solucionar esta problemática es tener una conciencia colectiva, decirle a los padres y a los maestros que tienen que tener los ojos abiertos ante lo que está ocurriendo. La primera palabra de un docente a sus estudiantes debería ser el saber cómo está y cómo se encuentra, es una toma de conciencia colectiva”, comentó el ministro de Educación colombiano.

De acuerdo con lo que reveló, en la actualidad hay una alta demanda de psicólogos en colegios, sin embargo, y por el otro lado, hay problemas presupuestales que no han permitido hacer frente a la situación. Según sus cálculos, por cada 1.500 estudiantes, hay un profesional tratando de atender problemas de salud mental. “Lo que no es efectivo”, calificó.

“Nadie se libra de los problemas de salud mental, por eso hay que acompañarlos. Incluso, después de la pandemia, yo también he tratado de quitar ese estigma porque he sufrido de ansiedad y he tratado de enseñar los mecanismos para superarlos, la idea es con el ejemplo dar el mensaje. Hoy los casos de matoneo se visibilizan más, las redes sociales son escenarios para que lo sigan haciendo. Es un momento desafiante para la educación en el mundo, por eso he querido que las comunidades se vuelquen en las escuelas y colegios, para estar más atentos”, añadió en ese medio de comunicación.

Según datos del programa Cali Cómo Vamos, hasta el 1 de octubre, se registraron 4.272 intentos de suicidio en Bogotá, lo que convirtió a la capital del país con más casos de este tipo. Por el otro lado, la investigación ‘Salud y bienestar mental de la persona mayor en cinco ciudades de Colombia’, publicada por la Universidad CES, señala que 44,2% de los adultos mayores tienen riesgo de conductas suicidas.

“Es claro que los problemas de salud mental han ido incrementándose por diversos factores, como diagnósticos tardíos, modelos no adecuados de tratamiento e, incluso, porque hay estigmatizaciones a las personas y familias donde se presentan estos casos. Esas barreras hay que romperlas, porque la salud mental de los colombianos debe ser una prioridad de salud pública. Solo así hallaremos caminos de prevención y atención efectiva”, explicó Manuel Acevedo Jaramillo, rector de la Universidad CES, en testimonios recogidos por el diario El Tiempo.

El pasado mes de junio, el grupo de investigación Ceinfes del Centro de investigación, innovación y desarrollo tecnológico orientado a la investigación académica reveló, en su última encuesta que, más del 70 % de los jóvenes colombianos se ha sentido poco feliz o deprimido en las últimas semanas debido a las preocupaciones que los rodean.

El sondeo, titulado Cuestionario de Salud General (GHQ-12), y que ha sido validado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se le realizó a más de 1.350 jóvenes colombianos entre los 12 y 17 años de edad durante los meses de abril y mayo de este 2022, con el fin de determinar cómo se siente esta población respecto a su salud mental.

“Más de 70 % han hecho que sus preocupaciones les haga perder el sueño, más del 50 % de los encuestados ha sentido que no puede superar las dificultades y más del 30 % afirma que ha perdido confianza en sí mismo”, reveló la coordinadora de Investigación de Ceinfes, Andrea Buitrago.





