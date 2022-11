Redada contra abusadores en TransMilenio deja cuatro capturados

Captura de presunto abusador sexual en transporte público de Bogotá

Luego de la intensa indignación que causó el caso de la adolescente Hilary Castro, de 17 años, que denunció haber sido abusada sexualmente el pasado 31 de octubre en una estación de TransMilenio, la Policía Metropolitana de Bogotá informó este viernes 4 de noviembre que adelantó una serie de operativos contra este delito que dejó como resultado cuatro hombres capturados, aunque los detalles de su situación judicial no se conocen en el momento. Tres de las víctimas de estos presuntos agresores son mujeres y uno más es un varón.

El primer caso tuvo lugar en la troncal El Dorado, en un bus proveniente de Soacha que cubría la ruta K43. Los ciudadanos hicieron el reporte cuando el vehículo se detuvo en la estación Recinto Ferial. El implicado fue un hombre de 52 años que, según las denuncias de los testigos, tenía arrinconada a una mujer y estaba manipulando sus partes íntimas en contra de su voluntad. La patrulla que estaba en Recinto Ferial capturó al señalado.

Los otros dos casos contra mujeres ocurrieron a bordo de buses que cubrían la ruta F28, que viaja desde el norte hasta el Portal Américas. Una mujer reportó que un hombre de 19 años le tocó sus partes íntimas, mientras otra denunciante aseguró que un presunto agresor de 37 años introdujo su mano debajo de la falda de ella para tratar de manosearla. Ambas personas fueron capturadas y enviadas a unidades de reacción inmediata (URI).

La última captura fue reportada en la troncal Américas, en la estación Zona Industrial. Un ciudadano estaba descendiendo de un bus que cubría la ruta B28 cuando sintió que un hombre de 63 años sobrepasó su espacio personal y lo tocó de forma indebida. De igual forma, los agentes capturaron al presunto agresor.

Según las cifras del equipo de seguridad de TransMilenio, en lo corrido de 2022 han sido capturadas al menos 65 personas por vulnerar los derechos de los pasajeros en buses y estaciones. Además, 152 personas han sido retenidas por el delito de injuria por vías de hecho, delito que incluye los tocamientos indebidos.

El caso de Hilary Castro

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció que el presunto implicado por el abuso sexual contra Hilary Castro ya habría sido identificado. En el momento estarían a la espera de una orden de captura para presentarlo ante la justicia.

Castro, una joven bogotana de 17 años de edad, utilizó sus redes sociales para denunciar lo que le ocurrió el pasado lunes 31 de octubre, cuando se celebraba la tradicional fiesta de Halloween.

“Iba en a ruta B12 y me bajé en estación de La Castellana. Vi que un señor se bajó en la misma estación y empezó a mirar para todos los lados; procede a sacar algo de la maleta”, relató la menor de edad. Ella empezó a caminar más rápido, pero no encontró ninguna autoridad que pudiera ayudarla. “Se viene corriendo detrás mío y me amenaza con un cuchillo diciendo que le dé todo”.

Después de entregarle un canguro, el hombre la amenazó para que saliera de la estación. “Me bajó de la estación a punta de amenazas, me llevó hasta detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones y me obligó” a hacerle actos sexuales. La situación no pasó desapercibida por dos jóvenes que pasaban por la zona y que terminaron brindándole su apoyo. Luego de esta denuncia, este jueves hubo manifestaciones en varios puntos de la ciudad, que dejaron daños sobre los 246 millones de pesos en varias estaciones del sistema masivo.

