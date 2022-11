Hidroituango: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo deja en firme evacuación de poblaciones cercanas a la hidroeléctrica

El director de la Ungrd anunció que pedirá al Servicio Geológico Colombiano realizar una visita a Hidroituango. Foto: Colprensa.

En los últimos minutos, desde el Puesto de Mando Unificado, en el Coliseo de Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia, en Antioquia, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez, anunció, después de más de tres horas de discusiones, que insisten en la evacuación preventiva de las poblaciones cercanas al embalse de Hidroituango antes de que este inicie sus operaciones el 30 de noviembre.

“La instrucción que estamos dando desde la Unidad es que se realice una evacuación preventiva, no porque haya un riesgo inminente o porque haya un desastre, sino porque necesitamos tener la mayor tranquilidad y seguridad. Hasta que no se realice esa evacuación no se deben iniciar esas actividades que pueden generar un nivel de riesgo”, señaló con firmeza Pava este sábado.

Estas declaraciones se dan pese a los reparos de las Empresas Públicas de Medellín que insistían en que no había un riesgo inminente en la obra, por lo que, de acuerdo con Pava no cederá en la solicitud de evacuación de los habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia y del sector El Doce, de Tarazá, como medida de prevención. Así mismo, el funcionario señaló que la instrucción de evacuación quedará en la resolución 1056 del 4 de noviembre de 2022, que está en redacción y que será publicada próximamente.

“Nosotros estamos recomendando la evacuación de Puerto Valdivia y la definición de una serie de inidicadores que permita ver cómo van evolucionando las condicones de riesgo para saber si lo ampliamos a Tarazá o a Cáceres en caso de ser necesario. La evacuación de Puerto Valdivia ya quedó, es un hecho”, expresó Pava.

Otra de los anuncios que hizo el director de la Ungrd, es la petición que elevará al Servicio Geológico Colombiano para que adelante una visita a Hidroituango y emita un concepto que le permita al Gobierno Nacional tener información más detallada y precisa sobre la estabilidad del proyecto.

Vale señalar que a la instalación del PMU, que se dio sobre el mediodía del sábado 5 de noviembre, y en la que participaron las partes llegaron con posiciones divididas frente a los riesgos que existen sobre el proyecto. Mientras desde el Gobierno nacional insisten en que se debe realizar una evacuación preventiva, desde las Empresas Públicas de Medellín, que está detrás del proyecto hidroeléctrico, señalan que Hidroituango no está en un nivel de riesgo mayor. Fue el mismo gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo pidió “no alarmarse, no paniquearse. El proyecto está controlado y no hay ningún riesgo de colapso”.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de temor. Incluso el día que eso prenda me les paro acá si quieren. El proyecto está controlado, es estable y solo va a entrar en operación cuando sea seguro y confiable”, expresó el gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo.

Por su parte, el Gobierno Nacional, en cabeza del director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava Sánchez, manifestó que estos escenarios deben tomarse con mayor cuidado, porque sobre las decisiones que allí se tomen recaerán las responsabilidades.

“Esperamos que al final no suceda nada, pero donde llegue a suceder algo aquí va a haber responsabilidades. Nuestro deber es advertir. Nosotros estamos recomendando y exigiendo que se hagan las evacuaciones preventivas sobre todo en el sitio que consideramos de alerta roja, que es donde está muy próximo a la zona del proyecto ¿a partir de cuándo y hasta cuándo? Eso debe decidirlo EPM que se conoce los escenarios de riesgo y debe establecer cuál es ese periodo”, señaló Pava.

El funcionario manifestó que esta se debe hacer sobre todo en el sitio que se considera de alerta roja, que es la zona más próxima a la zona del proyecto, al respecto Olga Arroyave, alcaldesa de Valdivia señaló, según la citan en Noticias RCN: “Dios permita que no pase nada, que el proyecto pueda entrar en funcionamiento porque sería algo terrible que tengamos que volver a evacuar a Puerto Valdivia”.

