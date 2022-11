Nairo Quintana se despachó en rueda de prensa contra la decisión del TAS: “Hay múltiples errores”

Nairo Quintana quedó inconforme con el veredicto del TAS sobre su caso por Tramadol. Foto tomada del Twitter de Nairo Quintana

Nairo Quintana no se quedó callado frente al dictamen del TAS en el que se le dio la razón a la Unión Ciclística Internacional sobre el hallazgo de Tramadol en la sangre del ciclista colombiano durante el pasado Tour de Francia. Nairo precisó algunas inconsistencias que encontró durante la investigación que le hicieron a sus muestras y las reveló en una rueda de prensa.

El pedalista boyacense emitió primeramente un video en el que dejó saber su decepción frente a la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte, aunque también dijo que se sentía orgulloso de las múltiples pruebas que en toda su carrera deportiva le han salido totalmente limpios: “Hola amigos, como había comunicado ayer, el día de hoy nos dieron el resultado del TAS, lamentablemente no fue bueno para mí, con tristeza lo digo. Con orgullo digo que en mi carrera he tenido más de 300 antidoping y nunca he tenido ningún problema por dopaje. Tengo muchas razones de por qué no he tomado este producto. Lamentablemente ha salido el resultado así”.

Sin embargo, el cafetero no quiso dejar el tema ahí y en medio de una rueda de prensa habló con mayor detalle las imprecisiones en las que según él cayó el TAS a la hora de juzgar su sanción por parte de la UCI:

“Dentro de lo científico hay múltiples errores al momento de hacer el examen, muy mal medidos los gráficos, eran más altos los niveles de ruido que la misma presencia (de Tramadol) por lo que nuestro científico decía que era imposible. Como no hay una prueba B entonces está castigado, pero se hubiese podido volver a hacer. Las pruebas en ese laboratorio las hacen los lunes que es cuando calibran los equipos y la mía no fue lunes sino martes. Hay muchas inconsistencias. Hay una tabla comparativa que se presenta y lo mío no fue comparado con esas tablas. Finalmente el presidente de la UCI dijo: ‘hicimos las pruebas y arrojó’, pero no dijo con detalles qué arrojo y cómo es el tema. Mi conciencia está tranquila”.

También dijo el pedalista que en la muestra pudo haberse encontrado la sustancia, pero que en todo caso se trató de algún alimento contaminado o algo similar: “Puede ser una contaminación, pero he tomado mis productos y vitaminas, los mismos de siempre de hace 8 años. Porque soy cuidadoso y sé los controles rigurosos que hay. Igualmente de tramadol este mismo año había pasado más de 5 controles y no había tenido problema”.

No obstante, no descartó que en el mismo laboratorio se haya presentado una contaminación en las pruebas: “La duda cabe en que en el laboratorio pudiera haber una contaminación en los exámenes, esa es nuestra pelea y la pelea científica del por qué no aparecen los datos como deben aparecer. Si soy, tendría que aparecer algo que muestre y eso fue lo que nos hizo buscar el científico ‘venga, me están acusando de esto, pero no está, no está medible y es no es conciso’. Decir, ‘estamos seguros de que lo encontraron’, no no estamos seguros. ‘Estamos seguros que lo encontraron en la alimentación’. Las pruebas de laboratorio no muestran una certeza de que esté”.

En medio del dictamen, el abogado de Nairo Quintana habló y dijo que varias de las pruebas que dieron a conocer al TAS tanto en la documentación como en la audición que tuvieron el pasado 12 de octubre, no fueron tenidas en cuenta para generar el criterio final.

Varias aristas le encontraron a los argumentos del TAS y la UCI y ahora solo quedaría mirar para adelante, pues la única sanción que deberá pagar el colombiano será los 5000 francos suizos y la descalificación del Tour de Francia esta temporada, sin embargo, la “mancha” en la hoja de vida de Nairo le quedará en medio de que no ha conseguido equipo para la campaña de 2023, pues este caso rompió la relación entre el Arkea Samsic y Nairo.

