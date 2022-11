Marbelle regañó a Gusi en el primer episodio de ‘La Descarga’: “Yo no hago esas cosas”

Marbelle y Gusi en 'La descarga'. Captura Caracol

En la noche del miércoles 2 de noviembre llegó a Caracol Televisión un nuevo concurso de canto con un formato nunca antes visto en la televisión nacional. Se trata de ‘La Descarga’, el concurso de canto que tiene como jurados a los artistas Marbelle, Gusi, Maía y Santiago Cruz, además de tener entre sus talentos a Jessica Cediel y Carlos Calero como presentadores.

En el primer episodio se empezaron a notar algunas diferencias entre los famosos jurados -aunque en tono de humor-, entre ellas la que más llamó la atención en las redes sociales, un intercambio de palabras entre la ‘reina de la tecnocarrilera’ Marbelle y el cantautor venezolano Andrés Acosta Jaramillo, más conocido como Gusi.

La causa de la diferencia entre los dos cantantes fue Lauvel, cuyo nombre es Laura Velásquez, una artista que en 2015 participó en ‘La Voz Kids’ y tuvo la oportunidad de estar en el equipo de Maluma. Ahora la cantante es toda una mujer y decidió arriesgarse una vez más por aparecer en un concurso de canto del canal.

Lauvel llegó al ‘tocadiscos’ de ‘La Descarga’ -que funciona como un escenario en el que el participante le canta a cada uno de los jurados- interpretando la famosa y complicada canción de ‘If ain’t got you’ de Alicia Augello Cook, con la cual ligró atrapar a los cuatro famosos cantantes que oprimieron sus botones para darle paso a la siguiente etapa de la competencia. Cabe recordar que si tan solo uno de los jurados no oprime el botón, el concursante no pasa al programa.

La cantante empezó por Santiago Cruz y este le dio el paso hacia Marbelle, esta a su vez oprimió el botón para que pasara a Gusi, quien quedó anonadado con el talento de la joven artista y decidió mandarle un beso antes de darle el paso para que pudiera cantarle a Maia. La artista barranquillera fue la encargada de oprimir el último botón para darle el cupo a Lauvel de seguir en el juego.

Apenas la joven terminó de cantar y supo que había pasado a la competencia fue Gusi el que tomó la palabra y le expresó que “maravillosa presentación, muchísimas gracias por regalárnosla, muchísimas gracias por todo ese talento que has traido aquí. Yo creo que no hay muchos más adjetivos que pueda decirle a esta presentación, porque además aprovechaste todos los recursos que tienes y es una canción muy compleja”.

El cantante iba a seguir hablando pero fue interrupido por Marbelle, quien le cuestionó por qué estaba nervioso mientras hablaba con la participante. El artista señaló que la cantante le había producido muchos sentimientos, a lo que Santiago Cruz cuestionó “Lauvel ¿Gusi te lanzó un beso mientras cantabas?” y ella respondió afirmativamente.

Para defenderse de la burla que le hacían sus colegas, Gusi señaló que en muchos de sus conciertos las personas le lanzan besos, “¿a ustedes no les pasa?”, cuestionó a los demás famosos. Marbelle le respondió al artista venezolano criado en Colombia y le dijo entre risas que “ay no Gusi, yo no hago esas cosas”.

Finalmente, el artista se levantó de su puesto y fue hasta el escenario para darle realmente el beso a la cantante y felicitarla por pasar a la siguiente etapa. “Déjenme, fue un beso normal, un beso de buena suerte para que fuera donde Maia y pasara. Además Santi se fue donde Maia para verla dos veces, ¿no?”.

Explicación de ‘La Descarga’

Muchas personas en redes sociales cuestionan cómo va a funcionar este programa, puesto que se sabe que reunirá a los talentos de anteriores concursos como ‘La Voz’, ‘La Voz Kids’, ‘A Otro Nivel’ y ‘Yo Me Llamo’. En esta primera etapa se presentarán 91 cantantes seleccionados como los mejores de cada anterior programa, aunque no están los ganadores.

Todos ellos se presentarán ante los jurados en una prueba que se lleva a cabo en el ‘tocadiscos’ para competir por uno de los 44 cupos. Cada uno de ellos estará de pie en la ‘aguja del tocadiscos’, la cual se ubicará frente al artista que ellos escojan y empezarán a cantar.

Si al jurado le gusta lo que está escuchando, oprimirá su botón y la aguja se moverá hacia el jurado que está a su derecha y así sucesivamente. Todos los cuatro jurados deberán oprimir el botón -en menos de dos minutos y medio- para que el concursante tenga uno de los cupos, pero si alguno no oprime el botón el concursante quedará fuera del juego.

