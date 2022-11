Congresista Juan Carlos Losada recibió intimidaciones en el baño del Capitolio: responsabiliza a un periodista taurino

Juan Carlos Losada denuncia que pegaron panfletos intimidantes contra él en el Capitolio.

Este miércoles 2 de noviembre, en medio de la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia para discutir la reforma tributaria, el representante por Bogotá, Juan Carlos Losada, aseguró que un periodista simpatizante de las corridas de toros habría pegado carteles intimidatorios contra él, su pareja y su padre, en los baños de hombres del Capitolio. El congresista liberal le pidió al presidente de esa corporación, David Racero, que se investigue cómo esta persona ingresó a las instalaciones del Congreso e instaló estos panfletos.

“Presidente, yo le pido que convoque aquí de una vez al jefe de la policía de la Cámara de Representantes para saber quién está pegando estos carteles infames en los baños del Congreso de la República”, denunció el representante Losada, mientras mostraba uno de los panfletos, que dice “Si usted es un verdadero hincha de Millonarios y llega a ver al hijo de Ricaurte Losada cerca del Nemesio Camacho el Campín, no lo deje arrimar”.

“No me metí a los baños de las mujeres, evidentemente, pero no hay un solo baño de los hombres donde no hayan pegado un cartel en el que salgo yo en una foto con mi pareja y en el que dicen que yo soy un clasiquero, porque soy hincha de Millonarios, doctor Cuenca. Y como este fin de semana juegan Millonarios y Santa Fe en el Estadio El Campín y me acusa esta persona de ser un clasiquero, dice que si me ven alrededor del Estadio El Campín que por favor hagan todo lo posible para que yo no entre al estadio y hay unas referencias hasta a mi papá dentro de este panfleto”, manifestó el congresista.

Además, Losada indicó que cree saber quién pegó esos panfletos, porque se trataría de la misma persona que tomó la fotografía que aparece en ellos, en la que se lo ve vestido con una chaqueta del equipo embajador. Aunque no dio el nombre, se trataría de un periodista afín a la fiesta brava.

“Yo le quiero decir quién tomó esta foto, porque esta foto la tomó una persona hace un par de meses mientras yo veía un clásico, casi clásico, Millonarios - Junior. Y, esta persona tomó esta foto y la publicó en las redes. Es un periodista de la revista Semana. Hasta donde creo, sigue trabajando en la revista Semana. Y él hace esto, presidente, porque es abiertamente taurino. Él lo ha dicho en las redes sociales, que es taurino y hay múltiples publicaciones en mi contra en las redes sociales de la persona que tomó esta foto”, denunció el congresista.

El representante del Partido Liberal no está seguro de que la misma persona esté pegando los panfletos en los baños, pero pidió que el jefe de la Policía dé cuenta de quién lo hizo y cómo obtuvo el permiso para entrar a los baños del Capitolio. Finalizó su intervención diciendo que tolera el bullying y el acoso inherente a su oficio, pero pone la raya en las amenazas.

“Que publiquen las fotos de mi pareja y mía en los baños del Congreso de la República con un panfleto casi que amenazante contra mí, si es que asisto al estadio el Campín este fin de semana, hecha por quienes ustedes empoderaron ayer, los señores de la tauromaquia, yo sí lo siento, presidente, pero esto debe ser rechazado por esta plenaria indistintamente de los partidos políticos. Esto es bullying de la de la más baja ralea, presidente. Yo pido que esto se investigue de manera inmediata”, afirmó Losada.

Cabe recordar que hace un día, el pasado martes, la proposición de Losada para acabar con las corridas de toros se hundió por quinta vez en esta corporación. En esta oportunidad, fue archivada por una propuesta de eliminación que ganó por 78 votos contra 75.

