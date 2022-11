Aseguró que la administración de Federico Gutiérrez hizo un montaje con bandas criminales en Medellín y ahora tendrá que salir del país

Imagen referencia: Testigo contra Federico Gutiérrez denunció que no tiene garantías de seguridad. REUTERS/Vannessa Jimenez

Hace algunos meses, Henry Joany Cifuentes señaló que un comandante lo estaría intimidando para que no dieran testimonios en contra de Federico Gutiérrez ni de funcionarios que hicieron parte de la alcaldía de Medellín cuando este era el mandatario. Pasado unos meses, la W Radio conoció que el testigo en contra de los mayores capos del narcotráfico de Medellín se encuentra sin protección, por lo que saldrá del país para poder mantener su integridad.

Cifuentes señaló a la emisora colombiana que hace poco fue citado a la oficina de Protección y Asistencia, donde le mencionaron que debía excluir de sus declaraciones ante la justicia al entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez, al exsecretario de seguridad Gustavo Villegas, sobre nexos con la oficina de Envigado, y a otros funcionarios.

Posterior a esto, pidió protección inmediata mediante una tutela, pero pasado el tiempo esta no ha sido cumplida por las autoridades colombianas, por lo que decidió salir del país para protegerse en otro, pese a que es consciente que sus testimonios y pruebas pueden verse en riesgo.

Por ahora las autoridades no se han pronunciado frente al tema, pero es importante resaltar que gracias al testimonio de Cifuentes a la cárcel fueron virios criminales, como: alias ‘El Montañero’; jefe criminal de Bello, alias ‘Pocho’ y alias ‘Titi’, jefes de ‘Los Pachelly’, alias ‘Reblujo’, alias ‘La Zorra’ y alias ‘Duque’, jefes de ‘Los Chatas’, entre otros.

Recordemos que en mayo, Henry Cifuentes indicó que los tratos que había hecho con las autoridades fueron incumplidos: “Además, que fui una víctima, me prometieron que me iban a dar libertad condicional y cuando di la información me abandonaron”.

Y agregó a su testimonio “El señor teniente coronel Héctor Jairo López López me citó el día 8 de abril en las horas de la tarde a la oficina de Protección y Asistencia. Me dijo que tenía que cambiar la versión, que no tenía que hablar de Fico ni de Villegas, que tenía que cambiar ese tema de mi mente ... Ellos quieren que yo saque limpios a los fiscales, a Federico y a Gustavo Villegas”.

Sobre Gustavo Villegas, cápsula de memoria: El 4 de julio de 2017 fue capturado el exsecretario de Seguridad de Medellín Gustavo Villegas Restrepo por sus nexos con la Oficina de Envigado, mientras se desempeñaba en el cargo durante la administración de Federico Gutiérrez. El precandidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia ha negado en más de una ocasión los señalamientos contra su funcionario.

En varias entrevistas con medios de comunicación, el exmandatario antioqueño ha señalado que es no es cierto. “A Gustavo Villegas lo capturaron por no denunciar una extorsión de 150.00 pesos de la que era objeto su empresa familiar. Si alguien dio la pelea contra la oficina de Envigado fuimos nosotros. Capturamos a más de 160 jefes de bandas criminales.”

Según declaraciones entregadas por Claudia Carrasquilla, directora seccional de Fiscalías de Medellín al medio de comunicación Verdad Abierta en julio de 2017, a Villegas Restrepo “se le acusa de entregar información privilegiada a temidos cabecillas del crimen organizado privados de su libertad, en especial a Edison Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi’, uno de los últimos hombres fuertes de la llamada Oficina de Envigado y quien fuera capturado en Panamá en febrero de 2013 por autoridades policiales de dicho país”.





