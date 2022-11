Andrés Calamaro en Bogotá: estas son las canciones que interpretaría en el Movistar Arena

Andrés Calamaro, durante su presentación en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín

Este jueves a partir de las 8:00 p. m. Bogotá tiene una cita con Andrés Calamaro, que se presentará en el Movistar Arena, terminando con una serie de conciertos por Colombia en el marco de su ‘Tour 22′ que se saldaron con buenos resultados de asistencia, llenando prácticamente todas las cinco presentaciones en nuestro país.

La primera presentación fue en la Plaza de Toros La Monumental de Manizales el 20 de octubre, a la que siguieron presentaciones en las ciudades de Medellín, Cali y Bucaramanga. La demanda de boletas le permitió al argentino lograr el lleno total en Bogotá a pocos días de abrir la taquilla.

El cantautor argentino, ganador de cinco premios Grammy Latinos y con más de 30 millones de discos vendidos en su carrera, ha dado muestras de su capacidad, una y otra vez, de componer auténticos himnos de la música en español que lo convirtieron en un favorito del público colombiano durante los últimos cuarenta años, desde los días en que militaba en Los Abuelos De La Nada.

En esta ocasión presenta su producción ‘Dios Los Cría’, álbum publicado en 2021 donde reversiona quince temas de su amplio repertorio acompañado de artistas como Juanes, Carlos Vives, Sebastian Yatra, Alejandro Sanz, Mon Laferte, Julieta Venegas, Vicentico, Saul Hernández y Julio Iglesias, entre otros.

A pesar de que no ha podido evitar las controversias durante estas presentaciones, como la que se dio en Medellín cuando fue abucheado por buena parte del público al compartir su ya conocida pasión por las corridas de toros, lo cierto es que la gira se ha ganado los elogios de los asistentes.

Buena parte del motivo está en la fuerza con la que suena su banda acompañante, y por la forma en que el Salmón, a pesar del natural desgaste en su voz a través de los años, se las arregla para brindar reinterpretaciones de sus clásicos. De esta manera, el creador de producciones imprescindibles del rock en español como Sin Documentos, Alta Suciedad y Honestidad Brutal se ha mantenido vigente, defendiendo con firmeza su lugar como uno de los cantautores más importantes en la historia de América Latina.

Una vez terminado este paso por Colombia, Andrés Calamaro encarará una serie de presentaciones que lo llevaran a Uruguay y Argentina, cerrando el año con una presentación en el Anfiteatro Cocomarola de Corrientes en diciembre.

La edad mínima de ingreso al Movistar Arena para este concierto es de 12 años. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable. La apertura de puertas para el ingreso de los asistentes será a las 6:00 p. m.

Este es el posible setlist para el concierto de Andrés Calamaro en Bogotá, este jueves 3 de noviembre:

- Bohemio

- Cuando no estás

- Verdades afiladas

- Sin documentos

- Me arde

- All You Need Is Pop

- Tantas veces

- Rehenes

- Los aviones

- Maradona

- Espérame en el cielo

- Estadio Azteca

- Tuyo siempre

- Hong Kong

- Mi enfermedad

- La parte de adelante / Loco

- Para no olvidar

- El salmón

- Flaca

- Alta suciedad

- Paloma

- Crímenes perfectos

- Los chicos

