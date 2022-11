Abogado de Nairo Quintana explicó la decisión del TAS: “Pudo haber una ingesta involuntaria”

Abogado de Nairo Quintana comentó sobre la decisión del TAS frente a su cliente. Foto: Arkea Samsic.

Andrés Charria, abogado del ciclista colombiano Nairo Quintana se refirió esta mañana a la determinación del TAS-Tribunal Arbitral del Deporte de ratificar la sanción impuesta por la UCI al boyacense por uso de Tramadol durante el pasado Tour de Francia, lo cual, entonces, lo descalifica del sexto lugar conseguido en la general y además tendrá que pagar los 5000 francos suizos previstos como multa.

Desde un principio se habló de que este no se trataba de un caso de dopaje como tal, sino de un caso de uso indebido de la sustancia tramadol, medicamento que tiene restricciones en su utilización a nivel deportivo. A pesar de eso el jurista quiso aclarar una vez más sobre qué se sustenta la sanción de la UCI para Nairo:

“La lectura es que los árbitros no acogieron nuestros argumentos, eso pasa en cualquier proceso. A veces uno se los acepta y otros no. Para Nairo, el proceso como no era dopaje, no hay sanción un tiempo, a Nairo no le han cambiado sus circunstancias, no era dopaje, puede correr, sigue siendo el deportista con más triunfos en activo y estamos listos para echar pedal”, dijo para el programa 6am Hoy por Hoy de Caracol Radio este jueves una vez se conoció la respuesta del TAS.

Luego agregó qué fue lo que utilizaron para la defensa de Quintana ante el ente arbitral: “Nosotros nunca dijimos que no sabíamos, había varios temas que eran jurídicos. Dijimos que el Tramadol como tal es un medicamento que no mejora el rendimiento, sino que lo empeora, por una parte y por otra se usaron muchos argumentos de índole jurídico porque nos parece que la UCI no es la llamada a regular medicamentos y sanciones, para mí eso es dopaje, la UCI no”.

Según la sanción de la UCI, fueron dos muestras las que le salieron positivas a Nairo durante el Tour de Francia 2022, por lo que fue notificado el pasado 17 de agosto sobre esta situación, lo que prácticamente lo obligó a dejar de lado su intención de correr la Vuelta a España para disponerse a hacer su defensa.

Esto además le dejaría algunas consecuencias de orden deportivo, pues a pesar de haber anunciado que seguiría por tres temporadas más con el Arkea Samsic, finalmente el contrato de disolvió sin muchos comentarios de parte y parte luego de que corriera el Mundial de Ruta en Australia con la Selección Colombia.

Esto ha hecho que hasta el momento no cuente con una escuadra que lo contrate para el 2023, pues quizás se esperaba que este dictamen saliera a su favor para facilitar la llegada a otra escuadra.

Charria también comentó sobre otro de los argumentos que expusieron en el TAS para sacar bien librado a Quintana: “Tomar muestras de sangre y orina, analizar en un laboratorio, mirar si hay sustancias y sancionar, para mí eso es dopaje. De hecho Nairo nunca consumió Tramadol, las pruebas de sangre dicen otra cosa entonces pudo haber una ingesta involuntaria, pero nunca negamos ignorancia de la ley”.

Mientras que con el nuevo concepto bajo el cual se mirará al Tramadol desde el próximo año, siendo esta agregada como sustancia dopante, dijo el abogado de Nairo: “No creo que vengan sanciones en competencia, el Tramadol ya paso a ser parte del dopaje, entonces hay un borrón y cuenta nueva”. Aunque reconoció que será complicado ahora ser fichado por un gran equipo europeo: “No hubo dopaje, pero puede haber problemas, las políticas de WorldTour y ProTour tiene que ver con un deporte limpio, Nairo es un gran deportista que no ha hecho trampa, no consumió Tramadol pero hay problemas respecto a eso”.

