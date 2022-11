La ministra de Agricultura Cecilia López regañó a los alcaldes de Boyacá: esta fue la razón

Ministra de Agricultura

Desde Tunja, en el marco de los diálogos regionales vinculantes, desarrollados el martes 1 de noviembre, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, regañó a los alcaldes del departamento de Boyacá, porque según ella no aprovecharon la coyuntura del evento para visibilizar los problemas de sus localidades en términos agrícolas y, por el contrario, presentaron quejas sobre otros sectores.

“Porque ustedes han tenido la oportunidad de tener toda la estructura del ministerio de agricultura, y muy pocos se refirieron al tema, yo sí esperaba que ustedes aprovecharan esa coyuntura”, aseveró la jefe de cartera.

Además, reprobó la formulación de los proyectos por parte de los alcaldes para sus comunidades y los calificó como “un desastre”, por lo cual aseguró que el Ministerio no les dará recursos.

“Quiero hablarles muy francamente, porque estoy desesperada con los proyectos: son un desastre, los proyectos que han llegado al Minagricultura son un desastre, y son el mayor dolor de cabeza que yo tengo en este momento, porque yo no sé cómo tramitaron esos proyectos”, sentenció.

También recriminó a los mandatarios por no presentar los proyectos a tiempo, señalando que su falta de diligencia repercute en la pérdida de recursos entregados por parte de la cartera.

“Lo que no se hizo durante 8 o 10 meses, no lo van a hacer en 2 meses. No hay hecho nada en la mayoría de los proyectos y pretenden que yo les suelte la plata, ¡están locos!, eso no es posible, esa plata se pierde, además de que el daño que han hecho, no sé quién, porque no sé a quién culpar, es infinito. Me va a tocar devolver esa plata al fondo de fomento, porque no voy a soltar una plata que sé que no la pueden ejecutar: ¡por encima de mi cabeza!; a mí que no me vengan con el cuento de que lo que no hicieron en 10 meses lo van a hacer en 2, no”, dijo tajantemente la ministra.

En este video puede ver el momento en el que la ministra regaña a los alcaldes:

Una de las conclusiones de Cecilia López al terminar el encuentro fue que el Ministerio va a “replantear cómo es que se hacen los proyectos, para que tengan mayor rigor, con capacidad técnica para ejecutarse, pues hemos encontrado proyectos planteados de manera absurda, hay que elevarle el nivel, tienen que ser proyectos formulados de un alto nivel técnico para que puedan ser aprobados, y que no tengan influencia politiquera, para que la plata no se disperse en usos que no son o no deben ser”.

El Diálogo Regional Vinculante

Durante los diálogos realizados en la capital boyacense, la ministra habló de lo que se espera lograr con el evento en materia agrícola en la región cundiboyacense. “Es aquí donde van a salir ideas claras para volver a Colombia una potencia mundial de alimentos”expresó.

De igual forma, también anunció subsidios a insumos: “A partir del 18 de noviembre y hasta el 31 de este mes, va a haber un subsidio para los pequeños campesinos del 20% de los insumos que compren”. El Banco Agrario deberá dar la información de cómo se entregarán estos subsidios.

Por otra parte, confirmó que se entregarán la titulación de predios a 899 familias del departamento. “Esta entrega, irá acompañada de todo el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural con paquetes de producción”.

