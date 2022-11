Falcao García dejó abierta la posibilidad de jugar en el fútbol colombiano

El goleador de la selección Colombia se está recuperando de una lesión. Captura Win Sports

Para muchos, el delantero Radamel Falcao García es el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos, no solo por ser el actual goleador de la Tricolor, sino también por ser un ejemplo de resiliencia y perseverancia que lo han hecho ganarse en corazón de todo un país.

A sus 36 años, el Tigre sigue en la élite del fútbol del Viejo Continente defendiendo los colores del Rayo Vallecano de España, en donde ha marcado anotaciones importantes que lo tienen cerca de igualar el registro como máximo goleador cafetero que de momento ostenta Víctor Aristizábal, que tiene en su haber 346 tantos, mientras que Falcao acumula 340 goles.

En la actual temporada con el club de Vallecas, Radamel Falcao García suma dos tantos en la liga de España, no obstante, el ex AS Mónaco ha estado ausente en los últimos compromisos de su escuadra debido una lesión en el isquiotibial por una sobre carga muscular que sufrió el duelo por la fecha 10 ante el Atlético de Madrid en condición de visitante.

Precisamente, ante el cuadro Colchonero el delantero samario marcó su último gol que significó el empate agónico del Rayo Vallecano en el Wanda Metropolitano, haciendo valer la “ley del ex”.

Este martes el ex River Plate habló para los micrófonos de Win Sports sobre el estado de su lesión: “Me encuentro ya trabajando con la pelota, en los próximos días me incorporaré con el resto del plantel y ya preparando el partido de la próxima semana ante el Real Madrid”.

Para nadie es un secreto el amor que siente Falcao por Millonarios, lo que ilusiona a la hinchada Embajadora con ver al goleador enfundarse la camiseta del cuadro capitalino. No obstante, el jugador manifestó para el mismo medio que esta decisión no solo depende de él.

“Es algo ya más complejo, es una decisión familiar, tenemos cuatro niños y es algo que tenemos que evaluar con mi esposa para tomar esa decisión. El tiempo cada vez es menos y bueno vamos hablar a ver que pasa”.

Así mismo, Falcao comentó que sigue de cerca la Liga BetPlay Dimayor que está en su recta final: “Cada vez que puedo estoy al tanto, veo algún partido (…) me enteré de que Millonarios clasificó a los octavos, que ya se definieron los grupos, que hay un clásico muy pronto. Esperemos que sean buenos espectáculos, que la gente lo pueda disfrutar, que las familias puedan asistir a los estadios, que es lo más importante, que se lleven en paz y que todos disfrutemos del gran espectáculo que es el fútbol”.

El Rayo Vallecano marcha en la novena posición del campeonato español con 18 puntos a 15 del líder que es Real Madrid, que será el próximo rival de la escuadra en la que milita Falcao. El duelo se jugará en el Estadio de Vallecas desde las 3:00 p.m. hora colombiana.

Los dirigidos por Andoni Iraola suman cuatro encuentros por liga sin conocer la derrota en los que han cosechado dos empates e igual número de victorias que lo tienen cerca de las posiciones que dan cupo a torneos internacionales.

El Tigre está etapa de recuperación tras una lesión que alejó de los últimos dos compromisos del Rayo Vallecano. Tomado de @WinSportsTV

