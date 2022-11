Daniel Quintero se enfrentó al gobierno de Gustavo Petro: “MinMinas y MinAmbiente quieren que sancionen a EPM”

Sura sale a desmentir declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Colprensa

En medio de las incógnitas sobre la puesta en marcha de Hidroituango, en el que el proyecto debería entrar en función antes del 30 de noviembre. Al respecto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, arremetió contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y la de Medio Ambiente, Susana Muhamad.

Esto luego de la carta del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, al presidente Gustavo Petro, en la que pide más plazo para que EPM adelante las unidades 1 y 2 en la megaobra, varias declaracions han surgido de sectores políticos.

“En el PMU tiene como objetivo tener los tiempos para hacer las pruebas necesarias. No hemos llegado a un acuerdo, tengo que ser franco. Las ministras de Minas y de Medio Ambiente han estado reticentes a que podamos hacer las pruebas. Nosotros seguimos avanzando en las pruebas”, aseguró el mandatario local.

Entre líneas Quintero agregó que, “me gustaría que no hubiese sanción, porque esta es la administración que viene luchando para sacar un proyecto adelante que destrozaron unos irresponsables”.

De igual manera, el alcalde de Medellín habló que han visto en las ministras ejerciendo presión en el proceso de las primeras unidades. “No hemos recibido del Gobierno nacional el apoyo que esperábamos. Ellas decidieron no extender el PMU, nosotros entendimos que no hay voluntad política”, aseguró.

Daniel Quintero informó también que continúan avanzando de manera positiva las pruebas que se hacen con el objetivo de establecer que todo fundiona a la perfección con el fin de iniciar la generación del 17 % de energía para el país en el menor tiempo posible.

Quintero señaló que para Empresas Públicas de Medellín (EPM) y para la administración garantizar que el megaproyecto funcionará de manera segura es el principal objetivo. Por eso, hasta que no se verifique la total seguridad del proyecto no se encenderán las turbinas 1 y 2 antes del 30 de noviembre.

Daniel Quintero afirmó que prefiere pagar la sanción, por millonaria que sea, antes de poner en riesgo la vida de los ciudadanos o trabajadores del megraproyecto. También aclaró que es prioridad mantener en pie lo que se ha alcanzado, por lo que no piensa poner en peligro a Hidroituango.

El mandatario local aprovechó para lanzar una pulla, asegurando que únicamente EPM y la administración han demostrado voluntad de sacar adelante el proyecto en los últimos días. Esto, alegando que no ha habido un llamado para instalar el Puesto de Mando Unificado esta semana.

“Nosotros ya entendimos que estamos en nuestras propias manos y que tenemos que seguir avanzando con nuestras propias herramientas dado que, por ejemplo, no se ha citado PMU para esta semana”, expresó Daniel Quintero este martes 1 de noviembre.

Vale recordar que, EPM informó a través de un comunicado que se adjudicó a la firma Schrader Camargo el contrato para la “Ejecución de las obras civiles faltantes para las unidades de generación 3 y 4 y obras complementarias del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”. Este nuevo proceso de contratación se dio luego de que el Consorcio CCC Ituango declinará seguir con la construcción bajo el esquema de precios unitarios. Los plazos establecidos con el contratista finalizaban el 30 de noviembre del 2022.

Los trabajos que desarrollará la firma Schrader Camargo consisten en el empotramiento de la turbina número 4, así como el empalme con los túneles que conducirán el agua desde el embalse hasta las unidades de generación de energía 3 y 4. El cronograma de entrega del proyecto establece que estas unidades deberán entrar en operación antes del 30 de noviembre de 2023.

En este comunicado, EPM también informó que culminaron las obras civiles y el proceso de montaje de los equipos eléctromecánicos en las unidades 1 y 2. Ahora prosigue realizar las pruebas y esperando que den resultados positivos se pondrán puesta en marcha antes del 30 de noviembre del vigente año. El 15 del mismo mes está programado que se encienda la primera y el 25, la segunda. Se prevé que estas turbinas entreguen 600 MW de energía.

