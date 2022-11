“Mentiroso, paramilitar y asesino”: un ciudadano agredió al expresidente Álvaro Uribe a su llegada a la Argentina

REUTERS/Luisa Gonzalez/Foto de Archivo

Durante su visita a la ciudad de Buenos Aires para asistir al 12° Foro de ABECEB " El Otro Cambio Climático”, el expresidente de la República de Colombia y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, fue cuestionado en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido comúnmente como Aeropuerto de Ezeiza, por ciudadanos argentinos que lo llamaron ‘paramilitar’ y ‘asesino’.

A través de redes sociales circula un vídeo en el que se aprecian ciudadanos argentinos que estaban esperando a familiares y amigos en el aeropuerto increpando con gritos al exmandatario colombiano, precisamente uno de los sujetos encara con gallardía al expresidente Uribe y le dice “Paramilitar, asesino, vergüenza, narcotraficante, en la cárcel tiene que estar usted”, mientras que el líder del Centro Democrático se defiende diciendo que son mentiras y calumnias.

El vídeo fue compartido junto a un comentario que afirmaba “Varias personas comunes, argentinas, esperando a familiares le gritaron ‘asesino’ y ‘paramilitar’”.

Vídeo tomado de Twitter

El exmandatario de extrema derecha es recordado por varias polémicas que han rondando grupos paramilitares y su carrera política, como cuando fue Gobernador de Antioquia y promovió las CONVIVIR que terminaron siendo cuestionadas como agrupaciones de campesinos armadas.

En medio del 12° Foro de ABECEB " El Otro Cambio Climático”, el líder del Centro Democrático indicó referente a la llegada del líder de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

“El presidente Lula estimuló mucho las autocracias y las dictaduras de la región, el socialismo del siglo XXI, los grupos violentos. Uno quisiera que eso ahora no se repitiera”, dijo Uribe en una breve rueda de prensa.

Sobre más información de el expresidente colombiano: Luego de renunciar al partido Centro Democrático, el excongresista Edward Rodríguez reapareció con varias críticas a sus excompañeros y a quien fuera su jefe político y mentor, el investigado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, lanzó algunos cuestionamientos contra la senadora María Fernanda Cabal.

Fue en una entrevista con la revista Semana donde el exrepresentante a la Cámara, y que más dio de qué hablar por alejarse del legado uribista, aseguró que el Centro Democrático debía ponerse las pilas para volver al poder. De hecho, reiteró su tesis de que, con la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la derecha tenía que tomar acciones para volver a aspirar a cargos de elección popular.

“Es un Centro Democrático, al menos su bancada, muy diferente a la que nosotros construimos con Álvaro Uribe e Iván Duque”, señaló Rodríguez, quien invitó a Uribe a que deje de lado los supuestos pensamientos liberales que tendría y retome los de la extrema derecha.

En ese aparte cuestionó la popularidad de María Fernanda Cabal y aseguró que no debía hablar de Dios si no sentía “el amor y el respeto por él, sin excluir a nadie”. Además, insinuó que Cabal lo discrimina, así como otros líderes del partido, si no tienen descendientes con afluencia en la política nacional e internacional.

Así mismo, dijo que, producto de lo sucedido con sus compañeros uribistas, eso habría tenido consecuencia en las pasadas elecciones tanto legislativas como presidenciales y por eso, una vez más, le habló a Uribe, jefe de esa colectividad, para que tome cartas en el asunto. Incluso, reiteró los motivos por los que se alejó de él.

